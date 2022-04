ver.di erzielt Tarifeinigung mit Cinemaxx

Nach insgesamt vier Verhandlungsrunden, von denen die beiden letzten am 24. März und 6. April stattfanden, sowie nach "intensiven Diskussionen" in der Tarifkommission wurde Mitte April eine Einigung für den Entgelttarifvertrag zwischen ver.di und Cinemaxx erzielt, wie die Gewerkschaft nun mitteilte. Demnach werden die Löhne zum Mai um acht Prozent steigen und ab Oktober dieses Jahres im Einstieg bei 12,10 Euro liegen, also um zehn Cent über dem voraussichtlich ab 1. Oktober geltenden Mindestlohn von 12 Euro.

Der Tarifvertrag soll grundsätzlich eine Laufzeit bis Ende Dezember 2023 haben, eine Ausnahme ist für den (unwahrscheinlichen) Fall vorgesehen, dass die bereits Ende Februar vom Kabinett beschlossene Mindestlohnerhöhung nicht zum 1. Oktober umgesetzt wird. Dann könnte der Tarifvertrag schon zu Ende Dezember 2022 gekündigt werden. Ein Kompromiss, den man mit Cinemaxx eingegangen sei, "um die Lohntabelle größtenteils erhalten zu können", sei die Zusammenlegung der ersten Stufen. Die Zulagenregelung für Team-Manager:innen und Team-Leiter*innen bleibe bei einem Euro.

"Wir sind mit zwei wichtigen Zielen in die Tarifverhandlungen gestartet: angemessene Lohnerhöhungen für Eure Leistung und der Erhalt einer Lohntabelle oberhalb des Mindestlohns. Diese beiden Ziele haben wir durchgesetzt!", heißt es dazu in einer Mitteilung von ver.di an die betroffenen Mitglieder.

Tatsächlich liegt der Abschluss aber wohl näher am Angebot von Cinemaxx aus der zweiten Verhandlungsrunde, als an den damaligen Forderungen von ver.di, hatte die Gewerkschaft doch auf einen Einstiegslohn von 12,50 Euro gedrängt. Eine Basis für Verhandlungen sähe die Tarifkommission in einem "klaren Bekenntnis der Arbeitgeberseite zu Erhöhungen über dem gesetzlichen Mindestlohn ab Oktober, einer sofortigen Erhöhung der Löhne um acht Prozent ohne Nullmonate und einer Laufzeit bis Sommer 2023", hatte es noch im Februar geheißen. Nun also wurden es wie bereits ausgeführt unter anderem zehn, statt 50 Cent über dem (voraussichtlichen) Mindestlohnniveau ab Oktober - und eine Laufzeit bis Ende kommenden Jahres.