"When You Finish Saving the World" eröffnet Semaine de la Critique

Die Cannes-Nebenreihe Semaine de la Critique hat jetzt ihr Programm bekannt gegeben. Eröffnungsfilm ist Jesse Eisenbergs Mutter-Sohn-Drama "When You Finish Saving the World".

Die internationale Premiere von Jesse Eisenbergs "When You Finish Saving the World" eröffnet die Cannes-Nebenreihe Semaine de la Critique. Das Mutter-Sohn-Drama mit Julianne Moore und Finn Wolfhard in den Hauptrollen hatte in diesem Jahr in Sundance seine Weltpremiere gefeiert.

Insgesamt werden im Rahmen der Semaine de la Critique, der ersten unter der neuen Leitung der Künstlerischen Direktorin Ava Cahen, sieben Lang- und zehn Kurzfilme im Wettbewerb sowie vier Lang- und drei Kurzfilme in "Special Screenings" zu sehen sein. Zu den "Special Screenings" gehören neben dem Eröffnungsfilm "When You Finish Saving the World" auch der Abschlussfilm, Jung Julys Detektivdrama "Da-eum-so-hee" aus Südkorea.

Eine deutsche Produktion ist in der Auswahl der Semaine de la Critique nicht zu finden.