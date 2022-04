Sky-Original-Serie "Autobahn" (AT) im Dreh

In München, Nordrhein-Westfalen und Tirol wird aktuell die zehnteilige Sky-Original-Serie "Autobahn" (AT) gedreht. Produziert wird sie von "Alarm für Cobra 11"-Produzent action concept.

Protagonisten der jeweils 45-minütigen Folgen sind die von Ken Duken und Fabian Busch gespielten Brüder Ali und Leo Zeller, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Es verbindet sie jedoch die Vorliebe zu Motoren, Asphalt und Geschwindigkeit sowie der Kampf gegen das Verbrechen. Und der bringt die beiden Brüder nach Jahrzehnten der Funkstille wieder zusammen, als sie im Kampf gegen eine internationale Verschwörung ein Team bilden müssen.

Neben der Entschlossenheit ihres Gegenübers, einer mächtigen Organisation, deren Einfluss bis in die höchsten Sicherheitsorgane reicht, müssen die beiden Brüder auch einen lange verdrängten Familienkonflikt überwinden. Denn schon bald sind beide auf sich ganz alleine gestellt und es beginnt eine actiongeladene Jagd über breite Autobahntrassen, verschlagene Alpenserpentinen, enge Häuserschluchten in Athen und abgeschiedene Sandpisten auf dem Peloponnes.

Weitere Rollen in "Autobahn" (AT) haben u.a. Mona Pirzad, Nikola Kastner, Angelina Häntsch, Daniel Lommatzsch, Petra Morzé, Yoran Leicher, Xenia Tiling und Liam Mockridge.

Als Produzent fungiert Heiko Schmidt, Geschäftsführer der mit der RTL-Kultserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" Action-erfahrenen action concept (Executive Producer: Daniel van den Berg). Er sagt über das Projekt: "Wir freuen uns, mit Sky als Partner diese Serie zu produzieren, in der sich hochemotionales Drama und realistische Action vor spektakulären Kulissen im In- und Ausland sehr organisch verbinden, und uns dabei sehr geerdete Helden zeigt, die vor eigentlich unlösbare Entscheidungen gestellt werden. Unserem tollen Ensemble und vor allem den beiden Brüdern dabei zuzusehen, wie sie mit allen Kräften und einer gehörigen Portion Charme versuchen, diese unmöglichen Missionen zu meistern, macht unglaublich viel Spaß und ist große Unterhaltung - dafür danken wir jetzt schon den Autoren, der Regie, dem Cast und dem gesamten Team."

Verantwortlich seitens Sky sind Frank Jastfelder als Director Original Production, Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer. Andreas Perzl erklärt: "Mit dem Sky Original 'Autobahn' werden wir unseren Zuschauern*Innen ein spannendes neues Angebot machen können, denn das Genre Action zählt auf unserer Plattform zu den beliebtesten. Dass wir nun zusammen mit Regisseur Tim Trachte sowie mit Produzent Heiko Schmidt und seinem Team der action concept, die so viel Erfahrung und Perfektionismus mitbringen, die Dreharbeiten beginnen konnten, freut uns sehr. Die Serie erzählt eine packende Geschichte, die unsere Kommissare über die Grenzen Münchens hinaus in die Alpen und bis nach Griechenland führen wird. Dabei bleiben wir immer nah an den Figuren, sowohl in intensiven Action-Sequenzen als auch in emotionalen und humorvollen zwischenmenschlichen Momenten."

Die Ausstrahlung von "Autobahn" (AT) bei Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist voraussichtlich Ende 2022 geplant.