Sophie Bourdon übernimmt Leitung der Industry-Plattform bei Visions du Réel

Sophie Bourdon wechselt von Locarno zum Festival Visions du Réel. Boudon übernimmt beim Schweizer Dokumentarfilmfestival in Nyon ab 1. Juli die Leitung von VdR-Industry. Beim Locarno Film Festival hatte Bourdon bis dato den Posten der stellvertretenden Leiterin von Locarno Pro inne gehabt. Bei Visions du réel soll Bourdon nun die stetig wachsende Schiene für die Industry weiter ausbauen und entwickeln. Ihre Vorgängerin, Madeline Robert, bleibt dem Festival in anderen Funktionen verbunden.

"Der wachsende Erfolg von VdR-Industry ist die Frucht des ebenso visionären wie kompetenten Engagements meiner Vorgängerinnen Madeline Robert und Gudula Meinzolt. Es ist eine große Ehre, in ihre Fußstapfen zu treten und dazu beizutragen, das unabhängige Filmschaffen in seiner ganzen Vielfalt zu fördern. Ich danke den beiden Direktorinnen von Visions du Réel für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen", erklärt Sophie Bourdon. Emilie Bujès, künstlerische Leiterin und Martine Chalverat, administrative und operationelle Leiterin von Visions du Réel fügen hinzu: "Jahr für Jahr werden bei VdR-Industry entscheidende Weichen für das Gelingen von Filmprojekten gestellt, die brennendsten Fragen der Filmindustrie diskutiert und wichtige Kontakte geknüpft. Sophie Bourdon verfügt über die Qualitäten und das Netzwerk, um VdR-Industry in die Zukunft zu führen."