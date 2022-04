Kinocharts Frankreich: "Tierwesen" regieren

In den französischen Kinocharts übernahm "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnis" mit 744.707 Zuschauern Platz eins - etwa halb so viel wie der Vorgänger. Auf Rang neun stieg "Die Häschenschule - Der große Eierklau" als drittbester Neuling ein.

In den französischen Kinocharts übernahm "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnis" mit 744.707 Zuschauern Platz eins. Gesamt liegt er bei rund 884.000 Zuschauern Der Vorgänger "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" war im November noch mit 1,5 Mio. Besuchern angelaufen. "Monsieur Claude und sein Fest" schrieb mit 334.606 Besuchern zwar ein Minus von 49 Prozent, nahm am zweiten Wochenende aber gesamt spielend die Eine-Mio.-Besucher-Marke. Die Top drei komplettierte "Sonic the Hedgehog 2", der, um etliche Locations aufgestockt, an seinem dritten Wochenende auf 206.172 Besucher kam.

Dahinter schrieben der in der Vorwoche gestartete "Die Gangster Gang" und das Tanzdrama "En corps" noch sechsstellige Besucherzahlen. Auf Rang sieben meldete sich mit dem Sequel von "Die glitzernden Garnelen", "La revanche des crevettes pailletées", der zweitbeste Neustart mit 43.771 Zuschauern. Die erste Komödie um eine schwule Wasserballmannschaft war im Mai 2019 mit 222.035 angelaufen. Auf Rang acht steht "The Batman" gesamt nur ganz knapp vor der Drei-Mio.-Besucher-Marke. Auf der Neun meldete sich "Die Häschenschule - Der große Eierklau". 34.255 Tickets wurde für die deutsch-österreichische Animation gelöst. Auf zehn und elf folgten die nächsten Neueinstiege mit der Komödie "Les gagnants" und der indischen Actionkomödie "Beast".

