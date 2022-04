Kaufcharts: "Spider-Man" fliegt an die Spitze

In die Blu-ray-Kaufcharts stiegen in die Top-10 sage und schreibe acht Produkt-Neuheiten ein. Davon entfielen auf den erwarteten Top-Titel "Spider-Man: No Way Home" allein drei, die zugleich das Führungstrio bilden. Platz eins ging an die reguläre Blu-ray-Fassung, Position zwei an das 4K-Produkt und Bronze sicherte sich eine Steelbook-Edition des Sony Pictures-Titels. Aber auch danach zeigen sich diverse Neuzugänge: Rang vier ging an Capelights fulminanten Horrorfilm "The Sadness" in der Mediabook-Ausgabe. Die Steelbook-Version des taiwanesischen Films steigt zusätzlich auf Platz sieben ein. Davor: "Tod auf dem Nil" auf Rang fünf und die Actionkomödie "Gunpowder Milkshake" auf der Sechs. Die Top-10 schließt die Serie "Vikings" (Season 6.2.) auf Rang zehn ab.

In der DVD-Auswertung von GfK Entertainment erreichte "Spider-Man: No Way Home" ebenfalls den Spitzenplatz und löste somit "Sing - Die Show deines Lebens" vom Chartsthron ab. "Vikings" klettert bis auf Position fünf und "Tod auf dem Nil" steigt auf Rang sechs ein.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf