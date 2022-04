Netflix erwägt ernsthaft Werbe-Tarif

Netflix erwägt die Einführung eines günstigeren, werbefinanzierten Abo-Angebots, wie Co-CEO Reed Hastings im Anschluss an die Veröffentlichung der Bilanzzahlen für das erste Quartal 2022 erklärte.

"Diejenigen, die Netflix verfolgt haben, wissen, dass ich gegen die Komplexität von Werbung und ein großer Fan der Einfachheit von Abonnements bin", so Hastings im Bilanz-Interview. "Aber so sehr ich auch ein Fan davon bin, so sehr bin ich auch ein Fan der Wahlfreiheit der Verbraucher. Und den Verbrauchern, die gerne einen niedrigeren Preis hätten und werbetolerant sind, zu ermöglichen, das zu bekommen, was sie wollen, ergibt sehr viel Sinn."

Dies war noch nicht die offizielle Ankündigung eines neuen Tarifs mit konkreten Details, aber mit dieser Aussage ist davon auszugehen, dass es demnächst einen neuen Abo-Tarif geben wird. Netflix zählt wie Apple TV+, Starz und Showtime zu den wenigen Streamern, die noch keine Werbeoption eingeführt haben. Amazon Prime hat als SVoD-Plattform ebenfalls kein entsprechendes Angebot, aber verfügt mit Tochter mit IMDB TV (inzwischen: Freevee) über ein lupenreines AVoD-Angebot.

Netflix hatte zuvor einen Nettoverlust von 200.000 Kunden bekannt gegeben.