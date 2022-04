Fünf deutsche (Ko-)Produktionen in Tribeca

Fünf deutsche (Ko-)Produktionen sind zum Tribeca Film Festival eingeladen worden, das von 8. bis 19. Juni stattfindet.

So wird die deutsch-rumänische Koproduktion Wir könnten genauso gut tot sein", die Natalia Sinelnikova nach eigenem Drehbuch u.a. mit Jörg Schüttauf in einer der Rollen, im internationalen Wettbewerb des Festivals seine internationale Premiere feiern.

Gar seine Weltpremiere feiert im Dokumentarfilm-Wettbewerb von Tribeca Violet Du Fengs "Hidden Letters" (China/Deutschland/Norwegen/USA). Ebenfalls als Weltpremiere wird in der Reihe "Spotlight Documentary" Alex Winters "The YouTube Effect" (USA/Brasilien/Deutschland/Indien/Taiwan/Russland/Chile) gezeigt. Auch nach Tribeca eingeladen wurden die deutschen Kurzfilme "Hundefreund" (Regie: Maissa Lihedheb, Drehbuch: Lamin Leroy Gibba) und "Not the 80s" (Regie: Marleen Valien, Drehbuch: Marleen Valien, Max Rauer, Christine Duttlinger, Ludwig Meck).

Insgesamt präsentiert das Tribeca Film Festival 109 Filme aus 40 Ländern, darunter 88 Weltpremieren. "Das 2022er Filmprogramm macht uns stolz und demütig zugleich, wenn wir auf den grenzenlosen Einfallsreichtum und die Leidenschaft unserer unermüdlichen Filmemacher:innen blicken. Die offizielle Auswahl des Jahres 2022 ruft uns die Dynamik und Dringlichkeit des unabhängigen Films in einer Welt, die ihn mehr denn je braucht, wieder in Erinnerung", betont Cara Cusumano, Festivalchefin und VP of Programming in Tribeca.

Eröffnet wird das Tribeca Film Festival am 8. Juli mit der Weltpremiere von Amanda Mitchells Netflix-Dokumentation "Halftime" über Jennifer Lopez.

Weitere Informationen unter www.tribecafilm.com.