Einschaltquoten: Das Erste punktet mit Freiburger Pokal-Coup

5,62 Mio. Zuschauer (MA: 21,6 Prozent) sahen gestern Abend den 3:1-Erfolg des SC Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale beim Hamburger SV, mit dem sich die Breisgauer erstmals den Einzug ins Finale sicherten. Damit erzielte das Erste die größte Reichweite des gestrigen Abends. Das ZDF setzte die schwedische Komödie Ein Mann namens Ove" dagegen und kann mit 3,86 Mio. Zuschauern (MA: 14,2 Prozent) sicher auch zufrieden sein.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die ARD-Fußballübertragung mit einem Marktanteil von 20,6 Prozent den höchsten Wert in der gestrigen Primetime. ProSieben startete gestern in die neue Staffel der Show "Joko und Klaas gegen ProSieben", in der sich Joko Winterscheidt und Klaas Heuer-Umlauf für den heutigen Abend 15 Minuten Sendezeit erspielten. Mit einem Marktanteil von 16,3 Prozent war "Joko und Klaas gegen ProSieben" das erfolgreichste private Programm bei den 14- bis 49-Jährigen in der gestrigen Primetime. Ihren Allzeit-Bestwert von 17,9 Prozent hatte die Show Mitte Dezember vergangenen Jahres aufgestellt gehabt.

Die private Konkurrenz konnte ProSieben gestern deutlich hinter sich lassen. Am besten schlug sich noch die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" (6,9 Prozent). Die RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" kam auf einen 14/49-Marktanteil von 6,2 Prozent, für zwei Folgen der RTL-Serie Der König von Palma" standen 6,1 und 4,8 Prozent zu Buche. "Ein Mann namens Ove" brachte dem ZDF einen 14/49-Marktanteil von 4,3 Prozent ein.