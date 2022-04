Q1: Netflix bilanziert Abo-Rückgang

Entgegen der eigenen Prognose aus dem Januar, im ersten Quartal 2022 2,5 Mio. zahlende Kunden hinzuzugewinnen, musste Netflix einen Nettoverlust von 200.000 Abonnenten bilanzieren. Dies gab das Unternehmen nach Börsenschluss am 19. April bekannt. Netflix beendete das Quartal somit mit 221,6 Mio. Kunden.

Als Gründe für den Kunden-Rückgang nannte das Unternehmen unter anderem die gemeinsame Nutzung von Passwörtern, gesättigte Märkte, einen verstärkten Wettbewerb und den Rückzug aus Russland.

"Wir schätzen, dass Netflix von über 100 Millionen zusätzlichen Haushalten genutzt wird, davon über 30 Millionen in der Region ", schreibt Netflix in seinem Aktionärsbrief. "Der prozentuale Anteil der gemeinsam genutzten Konten an unserer zahlenden Mitgliedschaft hat sich über die Jahre nicht wesentlich verändert, aber es ist schwieriger, die Mitgliedschaft in vielen Märkten zu erhöhen - ein Problem, das durch unser COVID-Wachstum überdeckt wurde."

Die Aufgabe des Geschäfts in Russland kostete Netflix allein 700.000 Abonnenten. Mit Ausnahme des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraums gingen die Kundenzahlen in allen Regionen zurück. In der UCAN-Region (USA/Kanada) verlor das Unternehmen 640.000 Kunden. In Europa (inklusive Naher Osten und Afrika) waren es der Bilanz zufolge 300.000. Das letzte Mal hat Netflix im Jahr 2011 Abonnenten verloren, was auf ein neues Angebotsmodell zurückzuführen war.

Der Umsatz stieg um etwa zehn Prozent auf 7,9 Mrd. Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Gewinn sank um etwa sechs Prozent auf 1,6 Mrd. Dollar. Nachbörslich geriet die Aktie stark unter Druck und verlor mehr als 20 Prozent. Seit Jahresanfang fiel der Kurs um über 40 Prozent.

Für das laufende zweite Quartal rechnet Netflix mit einem Nettoverlust von zwei Mio. Abonnenten.

Brancheninsider wollen bereits vor einigen Wochen erfahren haben, dass das Management seine Mitarbeiter dazu angehalten habe, kostensparender zu agieren.