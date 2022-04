Netflix-Wochencharts: "Bridgerton" knackt eigenen Rekord

Wie vergangene Woche bereits angekündigt, hat die zweite Staffel der Kostümserie "Bridgerton" mit jetzt insgesamt 627 Millionen Stunden den eigenen englischsprachigen Serienrekord der ersten Staffel geknackt und ist nun offiziell die zweiterfolgreichste Serienstaffel, die jemals weltweit auf Netflix zu sehen war. Nur die koreanische Serie "Squid Game" schwebt mit 1,6 Milliarden Stunden in eigenen Sphären. Die zweite Staffel "Bridgerton" konnte im Zeitraum vom 11. bis 17. April weitere 66,6 Millionen Stunden dem eigenen Konto hinzufügen und war damit im englischsprachigen Serienbereich klar Nummer eins. Es verbleiben weitere vier Tage für den vollen 28-Tage-Zyklus, um den eigenen Rekord noch etwas höher zu schrauben.

ALLZEIT-SERIEN-TOP-TEN (English & Non-English)

01. Squid Game Staffel 1 - 1.650,45 Mrd. Stunden

02. Bridgerton Staffel 2 - 627,11 Mio.

03. Bridgerton Staffel 1 - 625,49 Mio.

04. Haus des Geldes Staffel 4 - 619,01 Mio.

05. Stranger Things Staffel 3 - 582,10 Mio.

06. All of Us Are Dead Staffel 1 - 560,77 Mio.

07. The Witcher Staffel 1 - 541,01 Mio.

08. Inventing Anna - 511,89 Mio.

09. Tote Mädchen lügen nicht Staffel 2 - 496,12 Mio.

10. The Witcher Staffel 2 - 484,34 Mio.

Ansonsten zog in den weltweiten Netflix-Charts in seiner zweiten Woche die Sci-Fi-RomCom "The In Between" gut an und erreichte bei einer klaren Steigerung weitere 35,9 Millionen Stunden. Der polnische Thriller "Furioza" steht zum zweiten Mal bei den nicht-englischsprachigen Filmen mit weiteren 17,8 Millionen Stunden auf Platz eins. Und bemerkenswert: Die deutsche Komödie "Fack ju Göhte 3" hat sich in diesem Wochenchart auf Platz neun eingefunden, weil der Film vergangene Woche insgesamt 2,4 Millionen Stunden Sehzeit der Netflix-Nutzerinnen und -Nutzer auf sich vereinen konnte. Ein Großteil dürfte davon in Deutschland selbst generiert worden sein, wo "Fack ju Göhte" ganz klar auf Platz eins der Filmcharts stand.

Bei den englischsprachigen Serien hatte jenseits von "Bridgerton" die Miniserie "Anatomy of a Scandal" mit 40,3 Millionen Stunden einen sehr ordentlichen Start. Bei den nicht-englischsprachigen Serien steht wieder die spanische Serie "Elite" mit ihrer fünften Staffel auf Platz eins und sehr guten 67,4 Millionen Stunden. "Elite" und "Bridgerton" sind auch die Serienformaten, die in Deutschland in der vergangenen Woche auf Netflix am meisten gefragt waren.

Zudem hat Netflix bei seinen Quartalszahlen bekannt gegeben, dass "The Tinder Swindler" jetzt offiziell die erfolgreichste Netflix-Dokumentation aller Zeiten ist. Der die Hintergründe zu dem israelischen Betrüger aufdeckende Film, der sich als schillernde Persönlichkeit in die Leben unterschiedlichster Frauen schlich und sich über Lügen ihr Geld ergaunerte, sammelte in seinen ersten 28 Tagen insgesamt 166 Millionen Stunden. Mit 197 Millionen Stunden würde das Werk bereits in der Allzeit-Film-Top-Ten stehen. Ein beeindruckendes Ergebnis für ein dokumentarisches Format.