Sony verkauft "The Man from Toronto" an Netflix

Ursprünglich hätte die Actionkomödie The Man from Toronto" mit Woody Harrelson und Kevin Hart in den Hauptrollen bereits 2020 in die Kinos kommen sollen. Bereits im April 2020 erfolgte dann die erste Verschiebung auf September 2021. Im März 2021 wurde "The Man from Toronto" dann zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben, um dann im April 2021 für den Januar 2022 neu terminiert zu werden. Nachdem dann der 11. August 2022 als neuerlicher Starttermin festgelegte worden war, wurde dieser nun ganz von der Startliste entfernt. Der Grund: Sony hat die Rechte an dem Film - mit Ausnahme von China, wo der Streamer nicht verfügbar ist - an Netflix verkauft, wo er im Laufe des Jahres laufen soll.