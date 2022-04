Corona drückt Boxoffice in China auf Jahrestief

Nachdem Tausende von Kinos in China aktuell Corona-bedingt geschlossen sind, wurde dort am vergangenen Wochenende das schwächste Boxoffice des Jahres registriert.

Mit insgesamt 10,5 Mio. Dollar wurde in China am vergangenen Wochenende das niedrigste Kinoeinspiel des Jahres 2022 erzielt. Der Grund: Corona-bedingt sind derzeit im Reich der Mitte Tausende von Kinos geschlossen; Shanghai befindet sich aktuell beispielsweise im Komplett-Lockdown. Nach jetzt von Artesan Gateway veröffentlichten Zahlen befindet sich das Boxoffice in China aktuell insgesamt mit 2,42 Mrd. Dollar rund 28 Prozent unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahres.

Platz eins der Kinocharts halten konnte Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", der am Wochenende auf drei Mio. Dollar kam und nach zehn Tagen in den chinesischen Kinos insgesamt bei 14,6 Mio. Dollar steht. Platz zwei ging an den chinesischen Crime-Actioner "Man on the Edge" (WE: 2,7 Mio. Dollar; gesamt: 6,6 Mio. Dollar), der den Sprung von der Fünf auf die Zwei schaffte, gefolgt vom Zweitplatzierten der Vorwoche, "Hotel Transsilvanien - Eine Monster Verwandlung" (WE: 1,3 Mio. Dollar; gesamt: 7,9 Mio. Dollar).