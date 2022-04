Preis der SOS-Kinderdörfer beim DOK.fest München geht nach Vietnam

Der erste Dokumentarfilm der Vietnamesin Diem Ha Le, "Children of the Mist", wird beim DOK.fest München mit dem Preis der SOS-Kinderdörfer ausgezeichnet.

Der mit 3.000 Euro dotierte DOK.fest Preis der SOS-Kinderdörfer, der in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben wird, geht an "Children of the Mist". Das teilt das DOK fest München heute mit.

In ihrem ersten Dokumentarfilm erzählt die Vietnamesin Diem Ha Le von der 13-jährigen Di, die in Nordvietnam einerseits modern mit Lippenstift, Selfies und Social Media aufwächst, andererseits immer noch mit der archaischen Tradition konfrontiert wird, dass Mädchen beim Neujahrsfest von Jungen geraubt werden. Diese Kinderhochzeiten sind zwar zwischenzeitlich gesetzlich verboten, doch nachdem Di nach einem kurzen Flirt von einem Jungen entführt wird und dieser auf sein Recht beharrt, sie zu heiraten, steht für sie fest: sie will ihn auf keinen Fall heiraten und weiter zur Schule gehen - und wehrt sich im wahrsten Sinne des Wortes mit Händen und Füßen gegen ihr Schicksal.

Zu Wahl des Preisträgers schreibt die Jury: "Mit großer Nähe zu den Protagonistinnen, viel Raum für erzählerische Zwischentöne und in jeder Hinsicht künstlerisch überzeugend gelingt der Regisseurin Diem Ha Le ein wichtiger Film mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Auch die Mädchen und Frauen in dieser entlegenen Region der Welt kämpfen für ihre Rechte und sind zerrissen zwischen Tradition und Selbstbestimmung. Die Regisseurin, die selbst aus Nordwestvietnam stammt, lebte einen längeren Zeitraum bei der Familie von Di und schafft eine seltene Intimität, dort, zwischen den Nebelwolken."

Festivalleiter Daniel Sponsel sagt über den Film, der beim DOK.fest München sowohl in den Kinos (4. bis 15. Mai) als auch auf der digitalen Leinwand (9. bis 22. Mai) zu sehen sein wird: "Der DOK.fest Preis der SOS-Kinderdörfer weltweit lenkt seit vielen Jahren durch herausragende Filme Aufmerksamkeit auf Kinder, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen. So wie die Protagonistin Di, die mit 13 Jahren von einem Moment auf den anderen nicht mehr Kind sein darf, sondern als Frau um ihr Recht auf Selbstbestimmung kämpfen muss. Filmemacherin Diem Ha Le begleitet das Mädchen extrem nah, macht seine traumatische Erfahrung spürbar - und lässt im entscheidenden Moment die Distanz fallen, um Di in dem existenziellen Kampf um ihre Zukunft zu unterstützen. Dieser zutiefst menschliche Film bringt uns eine fremde Gesellschaft näher, in der noch mehr als in der unsrigen gilt: Kinder haben zu wenig Rechte."

Mit dem Preis der SOS-Kinderdörfer will das DOK.fest München nach eigenen Angaben "Aufmerksamkeit für Filme schaffen, die in besonderer Weise die Perspektive von Kindern und Jugendlichen sichtbar machen".