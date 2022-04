Kinocharts Großbritannien: "The Lost City" holt "Tierwesen 3" von der Spitze

Die Abenteuerkomödie The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" mit Sandra Bullock und Channing Tatum als ungleiche Schicksalsgemeinschaft im Dschungel hat an ihrem Startwochenende in Großbritannien mit einem Einspiel von umgerechnet 3,3 Mio. Euro Platz eins in den Kinocharts übernommen. Vorwochenspitzenreiter Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" mussten den Platz an der Sonne nach nur einer Woche wieder räumen und landete mit 3,17 Mio. Euro (gesamt: 15,22 Mio. Euro) auf der Zwei, gefolgt von Sonic the Hedgehog 2" (WE: 2,42 Mio. Euro; gesamt: 19,45 Mio. Euro).

Die Plätze vier und fünf belegten Robert Eggers' The Northman" (1,08 Mio. Euro) und John Maddens Die Täuschung" (1,07 Mio. Euro) zwei weitere Neustarts.

Die Häschenschule - Der große Eierklau" hielt sich in seiner dritten Woche mit einem Einspiel von 42.000 Euro (gesamt: 288.000 Euro) noch in der Top 15 der britischen Kinocharts.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Die indische Actionkomödie Beast" belegte an ihrem Startwochenende in Großbritannien mit einem Einspiel von 606.000 Euro Platz sieben. Gleich dreimal in den Top 20 vertreten ist das ebenfalls neu gestartete indische Actionsequel K G F: Chapter 2": die synchronisierte Fassung wird dort mit 422.000 Euro auf Platz acht geführt, die Originalversion mit 271.000 Euro auf der Elf und die in Irland bei einem anderen Verleiher als in Großbritannien laufenden Fassung mit 28.000 Euro auf Platz 17. Platz zwölf der britischen Kinocharts belegte an seinem Startwochenende Paul Verhoevens Benedetta" (74.000 Euro). Der indische Animationsfilm "Supreme Motherhood: The Journey of Mata Sahib Kaur" belegte an seinem Startwochenende in Großbritannien mit einem Einspiel von 26.000 Euro Platz 19.