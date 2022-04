Kanadischer Kinomarktführer unterstreicht Erholungskurs

Die Omikron-Welle bedeutet mit neuerlich scharfen Restriktionen und weitreichenden Schließungsanordnungen gerade auch für die kanadischen Kinos einen enttäuschenden Abschluss des vergangenen Kinojahres - und einen zähen Einstieg in 2022. Wie der Marktführer Cineplex nun berichtet, lagen die Januar-Zahlen für die Kette vor dem Hintergrund der damaligen Corona-Maßnahmen nur bei rund 22 Prozent des Niveaus aus dem Vergleichsmonat 2019. Doch schon im Februar zog das Geschäft dank der Lockerungen deutlich auf 60 Prozent des Vergleichswertes aus dem letzten Jahr vor der Pandemie an - im März arbeitete man sich dann auf 70 Prozent hoch.

Nun kann man vermelden, dass erstmals seit dem März 2020 wieder sämtliche 172 Standorte (inklusive der Entertainment-Angebote von The Rec Room und Playdium) geöffnet sind und ihre Kapazitäten voll ausschöpfen können, nachdem nahezu alle Maßnahmen aufgehoben wurden, die sich unter anderem auch auf Einschränkungen beim Concessions-Verkauf oder die Pflicht zur Vorlage von Impfnachweisen erstreckten. Lediglich die Provinzen Quebec und Prince Edward Island hielten derzeit noch an einer Maskenpflicht für Kinobesucher fest, allerdings rechne man mit der zeitnahen Streichung auch dieser verbliebenen Maßnahme.

"Filmliebhaber, Unternehmungslustige, Gaming-Enthusiasten - sie und all die anderen, die auf der Suche nach sicherer und erschwinglicher Ablenkung sind, kehren in unsere Kinos und Entertainment-Standorte zurück - und wir freuen uns außerordentlich, sie wieder willkommen heißen zu können", erklärte Cineplex-CEO Ellis Jacob. "Schon in den vergangenen zwei Jahren konnten wir beobachten, dass unsere Gäste mit der Aufhebung von Restriktionen wieder rasch alle unsere Angebote nutzten." Ermutigend sei nicht zuletzt das starke Content-Angebot im weiteren Verlauf des Jahres, so Jacob.

Tatsächlich konnte Cineplex - obwohl Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in Nordamerika eher etwas enttäuschend startete - am vergangenen Wochenende Ticketumsätze über dem Niveau des Vergleichswochenendes aus 2019 erzielen. Mit Blick nach vorne verweist Jacob vor allem auf den "sehr starken" Vorverkauf für Doctor Strange in the Multiverse of Madness". So habe man über die eigenen Website innerhalb der ersten 24 Stunden den viertstärksten Vorverkaufsstart in der Geschichte der Kette erzielen können.