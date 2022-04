Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke für Catherine Corsini

Im Rahmen des Filmfest München wird Catherine Corsini für ihren aktuellen Film "In den besten Händen" mit dem Friedenspreis des deutschen Films - Die Brücke in der Kategorie "International" ausgezeichnet.

Regisseurin und Drehbuchautorin Catherine Corsini wird für ihren neuen Film, den Cannes-Wettbewerbstitel des Vorjahres, In den besten Händen", am 21. Juni mit dem Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke in der Kategorie International" ausgezeichnet. Das gab Alamode Film, die den Film am 21. April in die deutschen Kinos bringt, heute bekannt. Mit dem Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke würdigt das Filmfest München seit dem Jahr 2002 herausragende künstlerische Arbeiten.

In "In den besten Händen" geraten die Comiczeichnerin Raphaela (Valeria Bruni Tedeschi) und Verlegerin Julie (Marina Foïs), die seit zehn Jahren ein Paar sind, aber vor dem Ende ihrer Beziehung stehen, wieder einmal heftig aneinander. Raphaela bricht sich dabei den Arm und die beiden landen in der Notaufnahme eines Pariser Krankenhauses. Doch da herrscht das blanke Chaos, da sich das Krankenhaus mehr und mehr von Verletzten einer benachbarten Demonstration füllt. Als der wütende LKW-Fahrer Yann (Pio Marmai) auf Raphaelas Zimmer verlegt wird, prallen im ersten Moment zwei Welten aufeinander - doch im Lauf einer ereignisreichen Zeit kommen auch viele Gemeinsamkeiten ans Tageslicht.