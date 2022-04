Mia Hansen-Løve und Alex Garland in der Quinzaine

Paolo Moretti hat in seinem letzten Jahrgang der Quinzaine des Réalisateurs in Cannes ein durchaus prominentes Regie-Aufgebot zusammenbekommen: Alex Garland, Mia Hansen-Løve und Léa Mysius zeigen ihre neuen Werke.

Dass der Italiener Pietro Marcello mit dem französischsprachigen Film "Scarlet" die Quinzaine des Réalisateurs in Cannes eröffnet, war bekannt. Jetzt wurden auch die restlichen Filme der 54. Quinzaine des Réalisateurs benannt: Darunter befinden sich unter anderen die neuen Werke von Léa Mysius ("The Five Devils"), Alex Garland ("Men"), Alice Winocour ("Paris Memories") und Mia Hansen-Løve ("One Fine Morning").

Die Nebenreihe, die vom 18. bis 27. Mai läuft, wird die letzte von Chef Paolo Moretti sein, der zu seinem Abschied nochmal äußerst prominente Namen einladen konnte. Das gesamte Aufgebot im Überblick:

"Scarlet" (Pietro Marcello)

"1976" (Manuela Martelli)

"The Water" (Elena López Riera)

"The Dam" (Ali Cherri)

"The Super 8 Years" (Annie Ernaux & David Ernaux-Briot)

"Ashkal" (Youssef Chebbi)

"The Five Devils" (Léa Mysius)

"De Humani Corporis Fabrica" (Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor)

"Continental Drift (South)" (Lionel Baier)

"Enys Men" (Mark Jenkin)

"Falcon Lake" (Charlotte Le Bon)

"Will-o'-the-Wisp" (João Pedro Rodrigues)

"Funny Pages" (Owen Kline)

"God's Creatures" (Anna Rose Holmer & Saela Davis)

"Harkis" (Philippe Faucon)

"Men" (Alex Garland)

"The Mountain" (Thomas Salvador)

"Pamfir" (Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk)

"The Green Perfume" (Nicolas Pariser)

"Paris Memories" (Alice Winocour)

"Under the Fig Trees" (Erige Sehiri)

"One Fine Morning" (Mia Hansen-Løve)

"A Male" (Fabian Hernández)