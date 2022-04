Kevin Bacon in Bestsellerverfilmung "Leave the World Behind"

In der u.a. mit Julia Roberts und Mahershala Ali ohnehin prominent besetzten Bestsellerverfilmung "Leave the World Behind", die für Netflix entsteht, übernimmt auch Kevin Bacon eine Rolle.

Die Bestsellerverfilmung "Leave the World Behind", die Sam Esmail nach eigenem Drehbuch für Netflix inszenieren wird, hat einen weiteren namhaften Darsteller hinzu bekommen. Neben den bereits feststehenden Julia Roberts und Mahershala Ali wird auch Kevin Bacon eine Rolle übernehmen; auch Farrah Mackenzie ist einem Bericht des US-Branchenblatts "Variety" zufolge neu an Bord.

Der von Rumaan Alam geschriebene Bestseller "Leave the World Behind" erzählt die Geschichte von Amanda und Clay, die zusammen mit ihren Kindern im Teenager-Alter für eine Woche ein Ferienhaus in Long Island gemietet haben, um dem Stress in New York City kurzzeitig zu entfliehen und Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Die Ruhe wird jäh gestört, als plötzlich das Eigentümer-Ehepaar des Hauses vor der Tür steht - mit schlechten Nachrichten im Gepäck: ein Totalausfall hat die ganze Stadt lahm gelegt. Da auch auf Long Island weder Fernsehen noch Internet und Mobilfunk funktionieren, ist diese Information nicht nachprüfbar. Können Amanda und Clay dem alten Ehepaar trauen?

Als Executive Producer von "Leave the World Behind" ist aktuell die Produktionsfirma der Obamas, Higher Ground, an Bord gekommen.