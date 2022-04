Foto des Tages: Wiesbaden-Premiere von "Son of Cornwall"

Kino

In der Caligari Filmbühne fand am 15. April die Wiesbaden-Premiere von Lawrence Richards' Dokumentarfilm "Son of Cornwall", der seit 14. April in den deutschen Kinos zu sehen ist, statt. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Justin Peach, Kamera,Leona Richards, Kostümbildnerin/Schwester des Regisseurs, John Treleaven, Opernsänger/Protagonist, Roxane Richards, Protagonistin/Ehefrau, Gerhard Klein, Der Filmverleih GmbH, Christoph Nühlen, Koproduzent, Rebecca Richards, Drehbuchautorin/Ehefrau des Regisseurs, Lawrence Richards, Regie/Sohn von John Treleaven, Bruno Zaid, Caligari FilmBühne und Christof Dammbeck, Koproduzent Foto: Der Filmverleih (PR-Veröffentlichung)