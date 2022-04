CineStar schließt Standort Crimmitschau

Mit dem Auslaufen des Mietvertrages beendet CineStar sein Engagement in der sächsischen Kleinstadt Crimmitschau, der Kinobetrieb soll dort in wenigen Monaten enden. Der Immobilieneigentümer sucht unterdessen nach einem Nachfolger.

Das CineStar Crimmitschau steht vor der Schließung. Wie der Betreiber mitteilte, wird der Mietvertrag für den kleinen Standort mit drei Sälen und gut 440 Plätzen in der sächsischen Kleinstadt nicht verlängert, der Spielbetrieb endet demnach mit Abschluss der Spielwoche am Mittwoch, den 29. Juni.

Ausschlaggebend, für die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern und den Standort aufzugeben, seien wirtschaftliche Gründe gewesen, so sei ein rentabler Weiterbetrieb aufgrund von "Kostensteigerungen in allen Bereichen" nicht mehr möglich gewesen, wie es seitens der CineStar-Gruppe heißt. Man bemühe sich natürlich, sämtlichen Mitarbeitenden Tätigkeiten an anderen Standorten der Gruppe anzubieten.

Während man Berichten der Lokalpresse zufolge die Entscheidung in der Stadtverwaltung bedauert, zeigt man dort allerdings auch Verständnis, würden sich Kinos doch üblicherweise in größeren Orten ansiedeln. Unterdessen soll die die Porzig Immobilien GmbH als Eigentümern des Gebäudes auf der Suche nach einem neuen Betreiber sein, tatsächlich würden bereits Gespräche geführt, deren Ergebnis derzeit jedoch noch offen sei.