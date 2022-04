"The Batman" knackt die Dreiviertelmilliarde

Am Osterwochenende hat "The Batman" am weltweiten Boxoffice die Einspielmarke von 750 Mio. Dollar durchbrochen.

Nächster Meilenstein für The Batman": Matt Reeves DC-Comicverfilmung mit Robert Pattinson in der Hauptrolle hat am Osterwochenende am weltweiten Boxoffice die Marke von 750 Mio. Dollar durchbrochen; im Ranking der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten rangiert er aktuell mit 751,1 Mio. Dollar (Nordamerika: 365 Mio. Dollar; außerhalb Nordamerikas: 386,1 Mio. Dollar) auf Platz 111.

Jeff Goldstein, President of Domestic Distribution bei Warner Bros, kommentiert die aktuellen Zahlen: "Die unglaublichen Reaktionen, die wir in den Kinos im ganzen Land bekommen sind ein Beweis für zwei Dinge: die anhaltende Power dieses DC-Kult-Superhelden und des großen Hungers da draußen, großartige Filme auf der großen Leinwand zu erleben."

Andrew Cripps,President of International Distribution, ergänzt: "'The Batman' hat auf allen Ebenen abgeliefert: er Kritikerlob eingeheimst und in jedem Markt auf der ganzen Welt ein großes Publikum gefunden. Wir sind so stolz auf diesen Film und glücklich, dass er beim Publikum auf der ganzen Welt nach wie vor einen Stein im Brett hat."

Erfolgreichster Markt für "The Batman" außerhalb Nordamerikas ist Großbritannien (53,2 Mio. Dollar), gefolgt von Mexiko (30,7 Mio. Dollar), Australien (27 Mio. Dollar), Frankreich (25,9 Mio. Dollar) und Brasilien (22,6 Mio. Dollar).

In Deutschland steht "The Batman" aktuell bei gut 1,6 Besuchern.