Einschaltquoten: Mehr als acht Mio. Zuschauer am Frankfurter "Tatort"

8,07 Mio. Zuschauer (MA: 27,6 Prozent) sahen gestern Abend den Frankfurt-Tatort: Finsternis" im Ersten und machten ihn damit zum meist gesehenen Programm des langen Osterwochenendes. Der ZDF-Sonntagsfilm Ein Sommer am Gardasee" kam zur gleichen Zeit auf 3,58 Mio. Zuschauer (MA: 12,2 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Tatort" auf einen Marktanteil von exakt 20 Prozent. Erfolgreichstes privates Programm in der gestrigen Primetime war die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen", die mit 13,1 Prozent allerdings um rund zwei Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert lag. Jojo Rabbit" brachte ProSieben gestern Abend in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 9,6 Prozent ein, für zwei Folgen der "Geissens" bei RTLZWEI standen 6,1 und 7,5 Prozent zu Buche. Auf 4,3 und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kamen in der gestrigen Primetime zwei Folgen der RTL-Serie Der König von Palma", die prominent besetzte Kinokomödie Zwei vom alten Schlag" brachte Kabel eins gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 4,7 Prozent ein. In diesem Bereich - und damit rund einen Prozentpunkt unter ihrem Startwert in der Vorwoche - lag gestern Abend die Sat1-Show "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" (4,5 Prozent).

Am Ostersonntag war das Traumschiff" im ZDF in Richtung Mauritius in See gestochen. 5,57 Mio. Zuschauer (MA: 20,7 Prozent) bedeuteten zwar die niedrigste Reichweite, seitdem Florian Silbereisen die Kapitänsmütze aufgesetzt hatte, brachte dem Zweiten aber dennoch den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Das Erste setzte die Wiederholung des Tatort: National feminin" dagegen, der mit 4,83 Mio. Zuschauern (MA: 17,9 Prozent) etwas mehr als die Hälfte der Reichweite der Erstausstrahlung im April 2020 erzielt hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sich das ZDF-"Traumschiff" in der Primetime am Ostersonntag mit einem Marktanteil von 13,8 Prozent gegen die "Ninja Warrior Germany - Allstars" (zwölf Prozent), Spectre" (11,7 Prozent) bei ProSieben, Die Eiskönigin 2" (11,5 Prozent) bei Sat.1 und den "Tatort" (11,1 Prozent) im Ersten behaupten können.

Am Samstagabend war die Folge "Ungebetene Gäste" aus der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" mit 5,36 Mio. Zuschauern (MA: 21,8 Prozent) das erfolgreichste Programm gewesen; die ARD-Show "Wer weiß denn sowas XXL" war auf 4,07 Mio. Zuschauer (MA: 17,5 Prozent) gekommen. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Show mit zwölf Prozent gegenüber dem ZDF-Krimi (11,8 Prozent) hingegen knapp die Nase vorn gehabt. Den Primetimesieg in dieser Zielgruppe hatte sich die ProSieben-Show "The Masked Singer" (15,4 Prozent) trotz eines Minus' von rund drei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche geholt gehabt. Für die erste Liveshow der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hatten sich am Samstagabend 5,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen entschieden gehabt; ein Minus von rund eineinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche.

Am Freitagabend war eine 90-minütige Ausgabe der ZDF-Krimireihe "Der Alte" (5,35 Mio. Zuschauer / MA: 19,6 Prozent) die erste Wahl beim TV-Publikum gewesen. Für die Folge "Schwesterherz" aus der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" hatten sich am Karfreitag 4,19 Mio. Zuschauer (MA: 15,4 Prozent) entschieden gehabt. Der Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen war am Freitagabend an die Comicverfilmung Aquaman" (14,7 Prozent) bei ProSieben gegangen, für "The Voice Kids" bei Sat.1 hatten sich 11,2 Prozent aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt, zwei Folgen der RTL-Serie "Der König von Palma" waren auf zehn und neun Prozent gekommen.