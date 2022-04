Foto des Tages: "Son of Cornwall" feiert Premiere in Stuttgart

Kino

Am Tag vor seinem Kinostart im Verleih von Der Filmverleih feierte Lawrence Richards' Dokumentarfilm "Son of Cornwall" am 13. April im Atelier am Bollwerk in Stuttgart seine Premiere. Zu den Premierengästen zählten (v.l.n.r.): Katrina Schad, MFG, Peter Erasmus, Atleier am Bollwerk, John Treleaven, Tenor und Protagonist, Lawrence Richards, Regie, Gerhard Klein, Der Filmverleih GmbH, Christoph Nühlen, Koproduzent, Reiko Emura, Pianistin, Michael Margot, Koproduzent. Foto: Der Filmverleih (PR-Veröffentlichung)