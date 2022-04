Nia DaCosta inszeniert für Plan B Bestselleradaption "The Water Dancer"

Nia DaCosta, die letztes Jahr mit dem Horrorfilm "Candyman" einen Hit landete und von Marvel/Disney bereits in MCU geholt wurde als Regisseurin von "The Marvels", soll die Verfilmung von Ta-Nehisi Coates' Bestseller "The Water Dancer" inszenieren, die bei Brad Pitts Plan B entwickelt wird.

Nia DaCosta, die letztes Jahr mit dem Horrorfilm "Candyman" einen Hit landete und von Marvel/Disney bereits in MCU geholt wurde als Regisseurin von "The Marvels", soll die Verfilmung von Ta-Nehisi Coates' Bestseller "The Water Dancer" inszenieren. Als Produktionsfirma steht Brad Pitts Plan B hinter dem Projekt, gemeinsam mit MGM und Oprah Winfreys Harpo Films sowie dem Produktionshaus Maceo-Lyn.

Der Debütroman von Coates, im deutschen unter dem Titel "Der Wassertänzer" erschienen, erzählt die vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg angesiedelte Geschichte von Hiram Walker, der in der Sklaverei aufwuchs und als kleiner Junge miterleben musste, wie seine Mutter verkauft wurde und für immer verschwand. Allerdings vererbte sie ihm eine seltene Gabe. Als diese ihn vor dem Ertrinken rettet, beschließt er, aus der Gefangenschaft zu fliehen. So beginnt für ihn eine abenteuerliche Reise von den Tabakplantagen West Virginias über geheime Guerillazellen in der Wildnis des amerikanischen Südens nach Philadelphia, wo ihn ein völlig neues Leben in Freiheit zu erwarten scheint.

Ta-Nehisi Coates ist vor allem für seine Texte in der Monatszeitschrift "The Atlantic" bekannt, in denen er die Probleme der afroamerikanischen Bevölkerung thematisiert.

Der Autor und Pitts Produktionsfirma arbeiten neben "The Water Dancer" auch bei "Wrong Answer" zusammen. Dabei handelt es sich um die Verfilmung von Rachel Avivs im "The New Yorker" erschienenen Geschichte, die Coates adaptiert. Ryan Coogler ist als Regisseur an Bord, Michael B Jordan gehört zum Cast.