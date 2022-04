"Seinfeld"-Mutter Liz Sheridan gestorben

Schauspielerin Liz Sheridan ist am 15. April im Alter von 93 Jahren gestorben. Bestens bekannt war sie für ihre Rollen in "ALF" und "Seinfeld".

Schauspielerin Liz Sheridan ist am 15. April im Alter von 93 Jahren gestorben. Bestens bekannt war sie für ihren Part der eigenwilligen Nachbarin Raquel Ochmonek in "ALF" sowie für die Rolle von Jerry Seinfelds Mutter Helen in der All-Time-Classics-Sitcom "Seinfeld". Erst unlängst ist mit Estelle Harris eine weitere "Seinfeld"-Schauspielerin verstorben. Sie war als die schrullige Mutter von Jason Alexanders George Costanza im Einsatz. Auch Harris wurde 93 Jahre alt. Auf Twitter würdigte Jerry Seinfeld Liz Sheridan mit den Worten: "Liz war die netteste und liebste TV-Muttter, die sich ein Sohn wünschen kann. Jedes Mal, wenn sie mitspielte, fühlte ich mich extrem wohl. Ich kann mich glücklich schätzen, sie gekannt zu haben."