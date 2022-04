53. Visions du Réel: Grand Prix bleibt in der Schweiz

Der Hauptpreis des Internationalen Wettbewerbs des 53. Schweizer Filmfestivals Visions du Réel bleibt in der Heimat: Die Jury wählte Tizian Büchis Debüt "L'Îlot" zum Gewinner. Damit gewann seit 2013 erstmals wieder ein Schweizer Beitrag den Grand Prix. In der Sektion Burning Lights wurde der chinesische Beitrag "A Long Journey Home" von Wenqian Zhang ausgezeichnet und die japanisch-schweizerische Filmemacherin Julie Sando kam gleich zu doppelter Ehre: Mit "Fuku Nashi" gewann sie den Jurypreis des Nationalen Wettbewerbs sowie den Zonta-Preis. Das Publikum des Nyoner Festivals mochte "Fire of Love" von Sara Dosa am liebsten. Das Festival, das heute seine physische Ausgabe und morgen sein Online-Angebot beendet, rechnet damit, an die Besucherzahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 mit ca 45.000 Eintritten anknüpfen zu können - und dank Streamingservice sogar noch auszubauen. Die 54. Ausgabe von Visions du Réel findet vom 21. bis 30. April 2023 statt.