Kinocharts Deutschland Trend: Phantastisches zweites Wochenende

"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" hat am gestrigen Gründonnerstag sogar etwas mehr Zuschauer verzeichnet als an seinem Starttag vor einer Woche. Bester Neustart ist Sönke Wortmanns neue Komödie "Eingeschlossene Gesellschaft".

Vor einer Woche war Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" der erste Film in diesem Jahr gewesen, der an seinem Starttag eine sechsstellige Besucherzahl hatte erzielen können. Dieses Kunststück konnte das dritte "Potter"-Prequel gestern mit 102.000 Besuchern und einem Einspiel von etwas mehr als einer Mio. Euro wiederholen. Insgesamt sollte "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" an seinem zweiten Wochenende im Bereich seines Vorgängers Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" liegen, der es an seinem zweiten Wochenende auf 630.000 Besucher gebracht hatte. Für Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" hatten am zweiten Wochenende 530.000 Besucher zu Buche gestanden.

Platz zwei am Donnerstag belegte erneut Sonic the Hedgehog 2", der auf 24.000 Besucher und 195.000 Euro Einspiel kam und damit - Dank der Osterferien - rund doppelt so viele Besucher anlocken konnte wie am Donnerstag vor einer Woche. Schwer zu sagen, ob er dieses hohe Niveau am Osterwochenende wird halten können; wenn ja, könnten zwischen 250.000 und 300.000 Besucher drin sein.

Auf gut 13.000 Besucher und ein Einspiel von 122.000 Euro kam der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, Sönke Wortmanns Komödie Eingeschlossene Gesellschaft", die damit an ihrem Starttag auf Platz drei landete und am gesamten Wochenende spielend eine sechsstellige Besucherzahl wird erzielen können. Platz drei wird der Komödie aber möglicherweise noch Die Gangster Gang" streitig machen, der es gestern ebenfalls auf etwas mehr als 13.000 Besucher (96.000 Euro) brachte - ebenfalls eine Verbesserung im Vergleich zur Vorwoche - und aufgrund des in der Regel höheren Faktors bei Familienfilmen im Wochenendbanking noch an "Eingeschlossene Gesellschaft" vorbeiziehen könnte.

Einziger weiterer Neustart in der Donnerstags-Top-20 war das indische Action-Sequel "K G F: Chapter 2", das mit 530 Besuchern (7.500 Euro) auf Platz 18 landete. Am gesamten Wochenende könnten knapp 5.000 Besucher drin sein.

Insgesamt verzeichneten die Top-20-Filme am gestrigen Donnerstag rund 213.000 Besucher (knapp zwei Mio. Euro). Das dritte Wochenende in Folge mit einer insgesamt siebenstelligen Besucherzahl ist so gut wie sicher.