Prime Video rühmt sich mit non-linearem Champions-League-Rekord

Das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal am 12. April haben bei Prime Video mehr als drei Millionen Haushalte in Deutschland verfolgt. Laut Amazon ist es damit die "meist gestreamte non-lineare UEFA Champions-League-Übertragung in Deutschland".

Prime Video überträgt seit dieser Saison 2021/22 die Champions League als Juniorpartner. Die meisten Spiele in Deutschland laufen auf dem Sport-Streamingdienst Dazn. Aber das Highlight-Spiel am Dienstag gehört Amazon. Davor war die Champions League in Deutschland im Non-Linearen vor allem bei Sky beheimatet.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Partie FC Bayern München gegen FC Villarreal einen neuen Rekord gesetzt haben und mehr als drei Millionen Fußballfans exklusiv bei Prime Video dabei waren", sagt Alex Green, Geschäftsführer von Prime Video Sport Europe. "Spieltag für Spieltag fiebern Millionen Prime-Mitglieder bei der UEFA Champions League am Dienstagabend bei Prime Video mit."

Im Halbfinale überträgt Prime Video am 26. April eines der beiden Hinspiele und am 3. Mai eines der beiden Rückspiele. Manchester City gegen Real Madrid sowie FC Liverpool gegen FC Villareal heißen die übrig gebliebenen Partien. Das Finale ist dann exklusiv bei Dazn zu sehen. Prime Video überträgt in dieser Saison 16 Spiele exklusiv und live in voller Länge ohne Zusatzkosten für Prime-Video-Nutzerinnen und -Nutzer.