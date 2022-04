Frank Langella als Hauptdarsteller der Netflixserie "The Fall of the House of Usher" entlassen

Mitten unter den Dreharbeiten zur achtteiligen Serie "The Fall of the House of Usher" hat Netflix Hauptdarsteller Frank Langella von seinen Aufgaben entbunden. Der Streamer reagiert damit auf inakzeptables Verhalten des Schauspielers am Set.

Die Hälfte der Miniserie "The Fall of the House of Usher" ist schon abgedreht, da hat Netflix Hauptdarsteller Frank Langella von seinen Pflichten enthoben. Wie "Deadline.com" berichtet, reagiert der Streamer damit auf Ermittlungsergebnisse, wonach sich der 84-Jährige am Set inakzeptabel verhalten habe. Die Ermittlungen waren gestartet worden, nachdem Langella sexuelle Belästigung vorgeworfen worden war. Er soll gegenüber einer Darstellerin unpassende Kommentare abgegeben haben.

Die Suche nach einem Nachfolger für den Darsteller des Familienpatriarchen Roderick Usher in der auf Edgar Allen Poes gleichnamiger Kurzgeschichte basierender Serie hat bereits begonnen. Alle bisher mit Langella gedrehten Szenen müssen dann noch einmal gedreht werden. Da Langella in dieser Woche keine Drehtage hat, können die Dreharbeiten aktuell fortgesetzt werden. Weitere Rollen haben u.a. Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly und Mark Hamill übernommen.

Frank Langella hatte zuletzt für Netflix' The Trial of the Chicago 7" vor der Kamera gestanden.