Theaterleiterwechsel im Lumen Solingen

Im Lumen Solingen hat es einen Wechsel in der Theaterleitung gegeben, wie die Nennmann & Thies-Gruppe, die das Kino betreibt heute bekannt gibt. "Die Zusammenarbeit mit dem seit knapp neun Jahren für das Kino zuständigen Theaterleiter Frank Lichtenberg wurde beendet", erklärt der für den Bereich Personal hauptverantwortliche Geschäftsführer Meinolf Thies knapp - und Ko-Geschäftsführer Lutz Nennmann präsentiert dann auch gleich den (interimistischen) Nachfolger: " Wir freuen uns, mit Benjamin Riedel einen unssehr vertrauten Kinofachmann als Sofort-Nachfolge gefunden zu haben, der 'day and date' unsere Art des Kinomachens in Solingen auf Zeit fortführen wird."

Der gebürtige Solinger Riedel war bereits einige Jahre im Lumen in Solingen beschäftigt gewesen und übernimmt dessen Leitung zusätzlich zu seiner Position als Assistent der Geschäftsführung und Leiter im ebenfalls zur Nennmann & Thies-Gruppe gehörenden Lumen in Düren, bis die Lichtenberg-Nachfolge in Solingen endgültig geklärt ist. Ebenfalls das Lumen in Solingen verlassen hat Ute Knipp, die dort seit dessen Eröffnung im Jahr 2000 als Assistentin der Theaterleitung tätig war.