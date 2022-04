Französischer Kinomarkt sucht alte Form

In Frankreich hat sich der Kinomarkt im ersten Quartal noch nicht im erhofften Maß erholt - auch wenn der Abstand zu den Vor-Pandemie-Zahlen deutlich geringer ausfiel als etwa in Deutschland oder den USA.

Frankreich hadert mit seinen Kinozahlen zu Beginn des Jahres 2022 - denn der Erholungskurs stockt. Wozu man natürlich anmerken muss, dass höher angesiedelte Hoffnungen vor allem auch von der Erwartung getragen waren, dass die Pandemie zu Beginn dieses Jahres stärker unter Kontrolle gebracht wäre, als dies tatsächlich geschehen ist.

Die Aufhebung von Restriktionen - wie sie auch in Frankreich vollzogen wurde - alleine ist selbstverständlich nicht gleichbedeutend mit der Wiederherstellung eines Normalzustandes, ausschlaggebend ist in Frankreich (wie in den anderen Märkten) natürlich unter anderem auch das individuelle Sicherheitsempfinden angesichts weiterhin extrem hoher Infektionszahlen. Nicht umsonst kämpfen auch die französischen Kinos um die Rückkehr des älteren Publikums.

Was Schlagzeilen wie "Frankreich erlebt im März die niedrigsten Besucherzahlen seit über 20 Jahren" zusätzlich befeuert, ist der unglückliche Umstand, dass man tatsächlich in die Vor-Corona-Zeit zurückgehen muss, um die jüngsten März-Zahlen in eine vernünftige Relation zu setzen. Denn 2021 waren die französischen Kinos über mehr als das erste Quartal hinweg komplett geschlossen (ein Umstand, der manchem internationalen Medium zuletzt zu entgehen schien), 2020 erfolgte der Lockdown Mitte des Monats.

So übertrifft die Zahl von rund 13,2 Mio. französischen Kinobesuchern, die das CNC jüngst für den März 2022 vermeldete, den Wert aus 2020 (knapp sechs Mio. Besucher) zwar um deutlich mehr als 100 Prozent - allerdings hinkt der Vergleich angesichts der Schließungen natürlich. Ignoriert man 2020, muss man tatsächlich bis kurz vor die Jahrtausendwende (ins Jahr 1999) blicken, um schwächere März-Zahlen für den französischen Kinomarkt zu finden. Und immerhin lagen die März-Zahlen noch um knapp 30 Prozent unter jenen des Vergleichsmonats aus dem letzten Jahr vor der Pandemie: 2019 wurden in diesem Monat gut 18,7 Mio. Tickets in Frankreich verkauft.

Ganz so katastrophal, wie es entsprechende Schlagzeilen vermitteln, sieht die Bilanz für das erste Quartal nüchtern betrachtet allerdings nicht aus. Knapp 37 Mio. Gesamttickets zwischen Januar und März 2022 bedeuten ein Ergebnis auf Augenhöhe mit dem ersten Quartal 2020 (gut 38 Mio.) in dessen Verlauf dann die Pandemie zuschlug. Klar wird die massive Lücke zur "Normalität" beim Vergleich mit dem ersten Quartal 2019, zu dessen rund 59 Mio. Kinobesuchern dann doch gut 37 Prozent fehlten. Damit steht Frankreich allerdings erheblich besser da als Deutschland, wo laut Comscore-Zählung noch ein Abstand von 47 Prozent klaffte, ähnlich groß war die Lücke in den USA.

Was in Frankreich unter anderem für Enttäuschung sorgt, ist die Tatsache, dass im Verlauf des März 2022 nur fünf Filme über die Hürde von 500.000 Besuchern sprangen - und nur einer davon zum Besuchermillionär wurde, wobei The Batman" mit 2,8 Mio. verkauften Tickets im Berichtszeitraum dann auch so richtig einschlug. Zum Vergleich: Im März 2019 hatten noch drei Mal so viele Filme mehr als 500.000 französische Kinobesucher erreicht.

Nachvollziehbar ist natürlich, dass die Berichterstattung über die Quartalszahlen auch unter dem Eindruck erfolgt, dass die Eigentümer der zweitgrößten französischen Kinokette CGR Cinémas ausgerechnet im aktuellen Marktumfeld nach einem Käufer suchen - die Interpretation, dass man dort nicht umgehend mit einer weitgehenden Rückkehr zur Normalität rechnet, liegt zumindest nahe.