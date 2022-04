Nach "Passion"-Primetime-Sieg: RTL prüft Fortführung

Bei RTL Deutschland in Köln ist man so zufrieden mit dem Live-Musik-Event "Die Passion", dass über eine Fortführung 2023 nachgedacht wird.

Das Live-Musik-Event "Die Passion" auf RTL war am Mittwochabend um 20.15 Uhr das Fernsehereignis und auch das Gesprächsthema Nummer eins in den Sozialen Medien. Die Einschaltquoten waren für die musikalische Nacherzählung der Kreuzigung Jesu ziemlich gut. Insbesondere der Wert der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen dürfte die Verantwortlichen jubeln lassen haben. Dort erreichten Alexander Klaws als Jesus und seine Jünger nämlich 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 14,6 Prozent Marktanteil entsprach.

Heutzutage schaffen die meisten Sendungen im deutschen Fernsehen in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nicht einmal mehr eine Million Zuschauende. Deswegen erweiterte RTL perspektivisch auch in einer immer älter werdenden Gesellschaft seine im Fokus befindliche Zielgruppe auf die Bis-59-Jährigen. Dort triumphierte "Die Passion" am Mittwochabend über zwei Stunden bei der aufwendigen Live-Show in Essen.

So überrascht auch folgende Aussage des Geschäftsführers RTL Television und Co-Geschäftsleiters RTL+, Henning Tewes, nicht ganz: "Mit 'Die Passion' haben wir uns etwas getraut. Das gab es so noch nicht im deutschen Fernsehen und das Publikum hat unseren Mut belohnt. Darüber freuen wir uns sehr und prüfen derzeit eine Beauftragung für das kommende Jahr."

Das würde bedeuten, dass eventuell jetzt jedes Jahr zu Ostern die Passionsgeschichte auf RTL erzählt werden könnte, wenn die Einschaltquoten so stark blieben. Wobei diese Ausgabe der "Passion" eben auch davon lebte, dass es ein Happening war, was vielleicht beim nächsten Mal schon weniger Interesse hervorruft.

Ein Staraufgebot an bekannten Sänger:innen und Schauspieler:innen präsentierte am gestrigen Mittwochabend "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten": So waren Alexander Klaws als Jesus, Mark Keller als Judas, Ella Endlich als Maria, Laith Al-Deen als Petrus und Henning Baum als Pontius Pilatus dabei.

"Die Passion" wird von Constantin Entertainment GmbH und Mediawater Niederlande im Auftrag von RTL produziert. Matthias Alberti und Jacco Doornbos fungieren als Produzenten. Volker Weicker und David Grifhorst führten Regie. Die Redaktion liegt bei Stefanie Frebel und Head of Producers Christiane Hewel unter der Leitung von Kai Sturm. Michael Herberger ist musikalischer Direktor.