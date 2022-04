Französische Schauspielerlegende Michel Bouquet 96-jährig verstorben

Michel Bouquet spielte in seiner mehr als 70 Jahre umspannenden Karriere in über 100 Filmen, darunter ein gutes halbes Dutzend inszeniert von Claude Chabrol, mit. Jetzt ist er im Alter von 96 Jahren verstorben.

Michel Bouquet ist tot. Wie seine Familie jetzt bekannt gab, verstarb die Schauspielerlegende gestern im Alter von 96 Jahren in einem Krankenhaus in Paris; eine Todesursache wurde nicht genannt.

Bouquet war 1925 in Paris geboren worden und startete seine Filmkarriere - nachdem er nach einer Bäckerlehre Anfang der 1940er Jahre Schauspielunterricht bei Maurice Escande am Pariser Conservatoire d'art dramatique genommen hatte - 1948 in Jean Gremillons Tödliche Leidenschaft".

Es folgten insgesamt mehr als 100 Filme, bei denen er u.a. mit Regisseuren wie Francois Truffaut (Die Braut trug schwarz", Das Geheimnis der falschen Braut") und vor allem mit Claude Chabrol, der ihn in insgesamt in gut einem halben Dutzend Filmen wie Die untreue Frau" und Vor Einbruch der Nacht" inszeniert hat.

1991 wurde Michel Bouquet für seine Rolle in Jaco van Dormaels Toto der Held" mit dem Europäischen Filmpreis als Europäischer Schauspieler des Jahres ausgezeichnet, 2002 und 2006 erhielt er jeweils den César als bester Darsteller für seine Rollen in Anne Fontaines Vater töten" und Robert Guédiguians Letzte Tage im Elysée", in dem er den schwer kranken Staatspräsidenten Francois Mitterand verkörpert. Zuletzt war Michel Bouquet Anfang 2013 in Gilles Bourdos' Renoir" in der Rolle des Malers Pierre-Auguste Renoir in den Kinos zu sehen gewesen.

"Renoir" lief 2012 in der Cannes-Sektion "Un Certain Regard". Zu Bouquets Tod schrieb das Festival de Cannes auf Twitter: "2012 hat Michel Bouquet das Festival mit seiner Verkörperung von Renoir noch einmal verzaubert. Seine Demut und sein komödiantisches Spiel haben Spuren in der Erinnerung von Cannes hinterlassen. 'Das Leben zu spielen, ist schwierig', hat der Schauspieler einmal gesagt. Und das wird es sein, ohne seinen Blick darauf und sein schelmisches Lächeln."