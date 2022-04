Die Frühjahrsausgabe der Kinohighlights ist erschienen

Seit den letzten beiden Wochenenden kehrt das Publikum in großer Zahl in die Kinos zurück. Woche für Woche startet nun herausragendes Programm auf der großen Leinwand. Das zeigt die neue Ausgabe der "Kinohighlights" von Blickpunkt:Film.

Das letzte Wochenende brachte mit dem Start von Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" ein Rekordergebnis für das laufende Jahr in den deutschen Kinos. Und für Ostern stehen die Zeichen gut, dass sich die Kinos mit Filmen für die ganze Familie in der Besuchergunst weiter nach oben bewegen werden. Natürlich kommt es jetzt darauf an, dass auch in den kommenden Wochen starkes Programm startet.

Dass sich niemand Sorgen machen muss, es könnte nicht genug zugkräftige Filme geben, das belegt die neue Ausgabe der "Kinohighlights" von Blickpunkt:Film. In diesem Programmspecial präsentieren zusammen mit Warner, Constantin Film und Leonine Studios insgesamt zwölf Verleiher ihre Hits der nächsten Wochen und Monate, rechtzeitig bevor beim Filmtheaterkongress Kino 2022 in Baden-Baden neues Bewegtbild wieder in ersten Tradeshows präsentiert wird.

Die ersten "Kinohighlights" liegen für alle Abonnenten dem aktuellen Heft von Blickpunkt:Film bei. Sie werden aber auch in Baden-Baden verteilt werden. Online können alle Interessierte die aktuelle Ausgabe bereits hier finden.