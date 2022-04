"Halloween"-Star produziert "The Sticky"

Jamie Lee Curtis, Jonathan Levine und Jason Blum arbeiten bei der kanadischen Amazon-Prime-Video-Original-Serie "The Sticky" zusammen. Dabei handelt es sich um eine klebrige Angelegenheit, geht es in der Krimikomödie doch um Ahornsirup bzw. um die als "Der große kanadische Ahornsirup Raub" genannte Aktion, bei der in den Jahren 2011 und 2012 Ahornsirup im Wert von 18 Mio. Dollar in Quebec geraubt wurde. Die reale Geschichte war u.a. Thema in einer Folge der Netflix-Dokuserie "Dirty Money" gewesen.

Jamie Lee Curtis, die zuletzt in Halloween Kills" zu sehen war, ist als Produzentin an Bord gekommen gemeinsam mit der TV-Abteilung der Macher der Horrorklassiker-Sequels von Blumhouse. Levine, der eine große Expertise in der Komödie hat mit u.a. Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich", Warm Bodies" oder Die Highligen drei Könige" und zuletzt mit der Miniserie "Nine Perfect Strangers" für einen Streamer arbeitete, übernimmt die Regie bei der Serie. Sie wurde von Brian Donovan und Ed Herro kreiert, die gemeinsam mit Autorin Kathryn Borel als Showrunner auftreten. Borel war bei der Serie American Dad" an Bord gewesen, Donovan und Herro waren für die Serie "American Housewife" verantwortlich gewesen.

Im Zentrum von "The Sticky" steht eine Sirupfarmerin, der wegen Bürokratie der Verlust ihrer Lebensgrundlage droht, und die sich mit Leidensgefährten zusammentut, um ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Josée Vallée und Bruno Dubé sind die lokalen Executive Producers mit der in Montreal angesiedelten Sphere Media. Amazon Studios gab bereits grünes Licht für die Serie.