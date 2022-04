Einschaltquoten: 14/49-Primetimesieg für RTL-Live-Event "Die Passion"

Das Musik-Live-Event "Die Passion" kam bei RTL gestern Abend insgesamt auf knapp drei Mio. Zuschauer und holte sich bei den 14- bis 49-Jährigen Platz eins in der Primetime.

Mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent war das RTL-Live-Musik-Event "Die Passion" mit DSDS-Gewinner Alexander Klaws in der Rolle Jesu die erste Wahl der 14- bis 49-Jährigen in der gestrigen Primetime. Die ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" kam in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 12,3 Prozent und lag damit noch vor der ProSieben-Show "TV total", die mit 11,1 Prozent rund zwei Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert lag.

Bei RTLZWEI startete gestern Abend eine neue Staffel der Show "Kampf der Realitystars" und kam auf einen 14/49-Marktanteil von 7,3 Prozent; bei der im Juli 2021 gestarteten vorangegangenen Staffel waren es noch über neun Prozent gewesen. Der ARD-Mittwochsfilm Sugarlove" verzeichnete gestern Abend einen Marktanteil von sieben Prozent in dieser Zielgruppe, Shrek der Dritte" kam bei Kabel eins auf 6,6 Prozent. 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen standen für das "Quiz für Dich" bei Sat1 zu Buche - ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen blieben die beiden Primetimefolgen der Vox-Serie Bones - Die Knochenjägerin" (4,2 bzw. 4,6 Prozent).

Die insgesamt größte Reichweite erzielte gestern die 20-Uhr-"Tagesschau" (5,01 Mio. Zuschauer / MA: 19,9 Prozent) im Ersten; der Mittwochsfilm "Sugarlove" kam im Anschluss daran auf 3,82 Mio. Zuschauer (MA: 14 Prozent). Für "Aktenzeichen XY...ungelöst" im Zweiten hatten sich gestern Abend 4,44 Mio. Zuschauer (MA: 16,3 Prozent) entschieden gehabt. 2,91 Mio. Zuschauer (MA: 11,1 Prozent) waren es bei dem RTL-Live-Musik-Event "Die Passion".