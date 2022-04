KiKA-Miniserie "Kaltstart" von UFA Serial Drama abgedreht

Mit der siebenteiligen Miniserie "Kaltstart" für den Kinderkanal erweitert die UFA Serial Drama ihr Angebot im Bereich Kindercontent, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die UFA knüpfe mit dem Format um drei Teenager und den Themen Künstliche Intelligenz und Freundschaft an den Erfolg von UFA Serial Drama Formaten wie "Spotlight" an, das die jungen Zuschauer:innen seit nunmehr fünf Staffeln begeistere. Eine sechste Staffel von "Spotlight" wurde auch vor Kurzem abgedreht.

Produzentin UFA Serial Drama, Helga Löbel, kommentiert: "Künstliche Intelligenz gewinnt zunehmend an Relevanz, auch für die jüngeren Generationen. 'Kaltstart' beschäftigt sich mit den technischen und moralischen Fragestellungen, die diese Entwicklung mit sich bringt, und bereitet sie für Kinder ab 10 Jahren auf. Nach wie vor sind die Herstellung und Finanzierung von originärem Kids Content in Deutschland nicht sehr leicht. Die UFA baut ihr Engagement hier dennoch weiter aus, weil wir Produktionsmodelle entwerfen, die das Etablieren neuer Marken langfristig ermöglichen und sicherstellen. Wir freuen uns daher sehr, mit 'Kaltstart' ein weiteres Format für den jungen Markt präsentieren zu können."

Producer UFA Serial Drama, Valentin Debler, ergänzt: "In einer Serie für Kids habe ich das Thema Künstliche Intelligenz so noch nie gesehen. Eine spannende Herausforderung, der wir uns nur zu gerne gestellt haben. Als meine erste Produktion als Producer ist 'Kaltstart außerdem eine tolle Möglichkeit, mich beruflich weiterzuentwickeln. Ich freue mich über diese Chance und bin sehr dankbar, dass die UFA ihre Mitarbeiter:innen hierbei auf allen Ebenen unterstützt."

Zur Handlung: Eine Woche vor Schulbeginn begegnen sich Lila (Lina Helfrich), Shari (Maisie Tipango) und Leo (Carlo Krammling) zum ersten Mal im noch ferienleeren Schulgebäude des renommierten Pandrosion-Internats, bekannt für seine herausragende Forschung auf den Gebieten der Mechatronik, Robotik und Künstlichen Intelligenz, zur Auswahlprüfung für das einzige Stipendium. Doch während die drei Jugendlichen im Umgang mit Programmierung und Künstlicher Intelligenz ihr Können beweisen müssen, macht sich immer mehr das Gefühl breit, dass die "wahre" Auswahlprüfung jenseits des Klassenraums stattfindet, denn irgendetwas ist hier oberfaul. Worum geht es in dem Auswahlworkshop wirklich?

"Kaltstart" ist eine UFA Serial Drama Produktion im Auftrag von KiKA. Produzentin ist Helga Löbel, Producer ist Valentin Debler. Regie führt Patrick Schlosser nach den Drehbüchern von Simon Thummet, Annika Cizek, Lotte Elsa Goos und Christopher Bünte. Die Redaktion beim KiKA haben Silke Haverkamp und Tina Debertin unter der Leitung von Stefan Pfäffle. Die Miniserie startet im September bei KiKA, auf kika.de sowie im KiKA-Player. Die Dreharbeiten zu den sieben sechsminütigen Folgen fanden vom 9. bis 13. April in Berlin statt.