Salma Hayek ersetzt Thandiwe Newton in "Magic Mike's Last Dance"

Mitten in der Produktion von "Magic Mike's Last Dance" hat es einen Darstellerinnenwechsel gegeben. "Thandiwe Newton hat die schwierige Entscheidung getroffen, aus der Warner-Bros-Produktion 'Magic Mike's Last Dance' auszusteigen, um sich um Familienangelegenheiten kümmern zu können", gab das Studio jetzt bekannt und benannte mit Salma Hayek auch gleich eine Nachfolgerin.

Inszeniert wird "Magic Mike's Last Dance", in dem Channing Tatum wieder den strippenden Titelhelden geben wird, von Steven Soderbergh, der schon beim ersten Teil, Magic Mike", Regie geführt und beim zweiten Teil, Magic Mike XXL" u.a. als ausführender Produzent fungiert hatte. Das Drehbuch stammt von Reid Carolyn, der zusammen mit Gregory Jacobs, dem Regisseur des zweiten Teils, Nick Wechsler und Peter Kiernan auch als Produzent fungieren wird.

Über die Handlung von "Magic Mike's Last Dance", der für HBO Max entsteht , ist nichts bekannt. Die beiden ersten Teile haben zusammen rund 1,5 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit rund 285 Mio. Dollar eingespielt gehabt.