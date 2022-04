Cannes protzt mit großen Namen

Nachdem das 74. Festival de Cannes im Vorjahr als erstes großes A-Festival nach dem langen zweiten Corona-Lockdown an einem verspäteten Termin im Juli wie angestrebt die Rückkehr des Kinos proklamierte (und einen wirklich starken Jahrgang vorzuweisen hatte, u. a. mit dem späteren Oscargewinner Drive My Car", der den Großen Preis der Jury um Spike Lee gewinnen konnte), präsentiert sich die Ausgabe zum 75. Jubiläum des Filmfestivals an der Côte d'Azur so, als wäre niemals etwas gewesen: Bei der Programmpressekonferenz in Paris stellten der künstlerische Leiter Thierry Frémaux und der scheidende Präsident Pierre Lescure, der im Juli an Iris Knobloch übergibt, eine Sélection offcielle vor, die sich zumindest den Namen nach mit den größten Jahrgängen messen können wird.

Insgesamt 47 Filme stellte Frémaux im Rahmen der Programmvorstellung für die Sélection officielle vor. Einige weitere sollen noch nächste Woche dazukommen. Der Wettbewerb umfasst insgesamt 18 Filme. "Holy Spider" von Ali Abbasi (eine internationale Koproduktion mit majoritär deutscher Beteiligung - One Two Films, Produzent: Sol Bondy), "Les Amandiers" von Valeria Bruni Tedeschi, "Crimes of the Future" von David Cronenberg, "Tori et Lokita" von den Dardenne-Brüdern, Stars at Noon" von Claire Denis, Frère et soeur" von Arnaud Desplechin, Close" von Lukas Dhont, Armageddon Time" von James Gray, Broker" von Hirokazu Koreeda, "Nostalgia" von Mario Martone, "RMN" von Cristian Mungiu, Triangle of Sadness" von Ruben Ostlund (eine internationale Koproduktion mit deutscher Beteiligung der Essential Filmproduktion), "Decision to Leave" von Park Chan-Wook, Showing up" von Kelly Reichardt, "Leila Brothers" von Saeed Roustaei, "Tschaikowsky's Wife" von Kirill Serebrennikov, "Boy from Heaven" von Tarik Saleh und "EO" von Jerzy Skolimowski.

Zur Eröffnung wird Oscargewinner Michel Hazanavicius außer Konkurrenz seine Zombiekomödie "Z (comme Z)" vorstellen. Außer Konkurrenz laufen außerdem Cédric Jimenez mit November" über die Polizeirecherchen nach dem Terroranschlag auf den Bataclan, und George Miller mit Three Thousand Years of Longing" mit Idris Elba, sowie Mascarade" von Nicolas Bedos. Bereits angekündigt waren die Hollywoodtitel Top Gun Maverick", der am 18. Mai gezeigt wird, und "Elvis" von Baz Luhrmann, der am 25. Mai Premiere feiern wird - nach "Moulin Rouge" und "Der große Gatsby" wollte der australische Filmemacher nicht zum dritten Mal den Eröffnungsfilm beisteuern.

15 Filme laufen in Un Certain Regard, acht davon von weiblichen Filmemachern, zwei von ihnen aus Frankreich. Dazu wird die Österreicherin Marie Kreutzer gehören mit Corsage" mit Vicky Krieps in der Hauptrolle, eine österreichisch-deutsch-luxemburgisch-französische Koproduktion, mit Film AG als Hauptproduzent und Komplizen Film aus Deutschland als Koproduzent. Kreutzers vorangegangene Regiearbeit, "Der Boden unter den Füßen", lief im Wettbewerb der Berlinale 2019. Zudem laufen "Les Pires" von Lisa Akoka und Romane Gueret, "Burning Days" von Emin Alper, "Metronom" von Alexandru Belc, "All The People I'll Never Be" von Davy Chou, "Sick Of Myself" von Kristoffer Borgli, "Domingo And The Mist" von Ariel Escalante Meza, "Plan 75" von Hayakawa Chie, "Beast, von Riley Keough und Gina Gammell, "Butterfly Vision" von Maksim Nakonechnyi, "The Silent Twins" von Agnieszka Smocynska, "The Stranger" von Thomas M Wright, "Joyland" von Saim Sadiq, "Rodeo" von Lola Quivoron und "Godland" von Hlynur Palmason

In Special Screenings laufen Ethan Coens Doku über Jerry Lee Lewis, seine erste Arbeit ohne seinen Bruder Joel; "All That Breathes" von Shaunak Sen und "The Natural History Of Destruction" des ukrainischen Filmemachers Sergei Loznitsa. Zu den Midnight Screenings gehören die Doku "Moonage Daydream" über David Bowies Einfluss auf das Kino, Quentin Dupieux mit "Smoking Makes You Cough" und der südkoreanische Thriller "Hunt" von Lee Jung-Jae.

In der im letzten Jahr neu eingeführten Cannes Premiere werden gezeigt: "Our Brother" von Rachid Bouchareb; "Esterno notte" von Marco Bellocchio, ein Fernsehfilm über die Entführung von Aldo Moro, der von der Brigade Rosse entführt wurde; "Dodo" von Panos H Koutras; Olivier Assayas zeigt erste Episoden seiner Serie Irma Vep", die auf seinem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1996 beruht.

Die Jury wird in diesem Jahr erst in den kommenden Tagen bekanntgegeben - einfach deshalb, weil noch nicht sicher sei, wer endgültig zusagen werde. Mehr als 2200 Filme wurden Frémaux und seinem Team zur Auswahl vorgelegt - eine Rekordzahl und deutlich mehr, als es der Festivalleiter erwartet hatte: Viele gerade der hochwertigen Titel seien erst spät eingereicht worden. Zudem rechnet er mit 35.000 Akkreditierten, fast eine Rückkehr zu den etwa 40.000 Akkreditierten wie vor der Corona-Pandemie.

Am 24. Mai will man das 75. Jubiläum feiern. Frémaux verspricht große Feierlichkeiten mit vielen namhaften Gästen. Ihm gehe es dabei aber nicht darum, in die Vergangenheit zu blicken, sondern sich Gedanken über das Kino der Zukunft zu machen.

Thomas Schultze, Barbara Schuster