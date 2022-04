KOMMENTAR: Königsklasse Kinofilm

Die Comscore-Zahlen für das erste Quartal belegen ein noch recht bescheidenes Kino-Boxoffice. Kein Wunder, die pandemiebedingten Zugangsbeschränkungen für die Kultur wurden doch gerade erst aufgehoben. Der deutsche Film trug auffällig wenig zum Besuch bei. Das soll sich jetzt ändern. Die Schlechterstellung der Kultur gegenüber etwa der Gastronomie ist auch von mir ausgiebig und folgenlos beklagt worden. Selbst das - außer in Pipeline- und Stiftungsfragen - besonders vorsichtige Mecklenburg-Vorpommern konnte sich nun dazu durchringen, auf Vorsichtsmaßnahmen, mit denen Kinos trotz konträrer Studienerkenntnisse noch bis April überzogen wurden, zu verzichten. Nun liegt es bei Umsicht und Fürsorgepflicht der Kinos, wie sie ihre Säle besetzen. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist jedenfalls wieder möglich. Und die ersten beiden Wochenenden im April geben mit guten Zahlen Anlass zu den schönsten Hoffnungen.

Der deutsche Kinofilm ist im ersten Quartal sehr vermisst worden. Gerade einmal 16 Prozent konnte er bei Einspiel und Besuchern verbuchen. In den zurückliegenden Coronajahren verzeichnete er das Doppelte. Tatsächlich ist mehr als die Hälfte des Ergebnisses der gelungenen Komödie Wunderschön" von Karoline Herfurth zu verdanken, die mutig mitten in der Omikronwelle gestartet wurde. Ein Mut, der vom Publikum überwältigend honoriert wurde und immer noch wird! Ab jetzt greifen weitere Schwergewichte des deutschen Films wie Sönke Wortmann, Andreas Dresen oder Leander Haußmann mit ihren neuen Filmen ins Geschehen ein. Und bis Jahresende zeigen alle Großen Flagge im Kino, von Fatih Akin über Anika Decker und Michael Bully Herbig bis hin zu erneut Karoline Herfurth, deren nächster Kinofilm schon abgedreht ist. Schöne Aussichten also!

Und doch muss man sich um die Königsklasse Kino im deutschen Film ein wenig Sorgen machen. Zu verlockend sind die vielen Möglichkeiten, die die Streamer und immer stärker auch die Sender bieten. Nicht nur das Publikum lernt die eindrucksvollen Angebote teils spektakulär im Kinoformat erzählter deutscher Serien zu schätzen, auch die Künstler und Kreativen lieben die neuen Herausforderungen, die das horizontale Erzählen bietet, das immer öfter weltweite Aufmerksamkeit findet. Die Serien wollen selbst zur Königsklasse werden. Obendrein macht sich im Serienboom, der die besten Talente auf Monate bindet, der drängende Fachkräftemangel immer schmerzhafter bemerkbar, wenn Topkönner ihres Fachs für manchmal schwierig zu finanzierende Kinofilmdrehs geblockt werden wollen. Nicht zuletzt machen sich die öffentlich-rechtlichen Sender als wichtige Kino-Koproduktionspartner immer öfter einen schlanken Fuß, und allokieren Gelder anders, um lieber mehr Serien für ihre Mediatheken zu drehen. Die Königsklasse Kino gerät auf Sicht unter Druck.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur