Kino mit Mehrwert

Die Stadt Merseburg an der Saale mag man womöglich nicht ad hoc mit Wikingern in Verbindung bringen - und doch gibt es enge Verbindungen. Geschuldet ist dies dem Umstand, dass Thietmar von Merseburg zu den wichtigsten Chronisten einer Epoche zählt, in der die Wikinger die westeuropäischen Küsten unsicher machten. Thietmar von Merseburg selbst wäre beinahe als Austauschgeisel in die Hände der Nordmänner gefallen, hätte sich sein Onkel Siegfried nicht rechtzeitig aus einer Gefangenschaft befreien können, in die er nach einer Schlacht auf der Unterelbe im Jahr 994 geraten war. Die Chronik, die der Domgründer in Merseburg verfasste, gilt noch heute als wichtige Quelle der Wikinger-Forschung.

Ehrensache also, dass man im Merseburger Domstadtkino Robert Eggers' Meisterwerk The Northman" besondere Aufmerksamkeit zukommen lässt. Aufmerksamkeit, die sich nicht etwa nur in aufwändiger Deko ausdrückt. Betreiber Ulrich Jacobi selbst wir begleitend zu dem ab 21. April in seinem Haus zu sehenden Film am Abend des 23. April einen Vortrag unter dem Motto "Die Wikinger kommen - Mythos und Wirklichkeit einer Epoche des Mittelalters" halten. Das Besondere: Wer eine Karte für den Vortrag erwirbt, erhält eine Freikarte für den Film - und umgekehrt erhalten sämtliche (Erst-)Besucher von "The Northman" im Domstadtkino eine Freikarte für den Vortrag.