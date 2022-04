Studie liefert schlagende Argumente für Territorialitätsprinzip

Eine aktuelle Studie der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle unterstreicht die hohe Verbreitung nicht-nationaler Inhalte innerhalb Europas. Für ein breites Bündnis an Verbänden der Audiovisuellen Industrie das entscheidende Argument in der Debatte um das Territorialitätsprinzip.

Stellt das Territorialitätsprinzip ein Hindernis für die Verbreitung audiovisueller Werke innerhalb Europas dar? Eine aktuelle Studie der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle lässt auf das genau Gegenteil schließen - so zumindest das Argument eines breiten Bündnisses aus Verbänden der audiovisuellen Industrie, der aus deutscher Sicht die SPIO und Vaunet sowie unter anderem auch die MPA, UNIC, die CICAE und der Dachverband ACT angehören.

Laut dieser Studie, die 21 europäische Märkte unter die Lupe nahm, hatten Konsumenten im Mai 2021 über diverse VoD-Plattformen im Schnitt Zugriff auf 8528 europäische Filme, von denen 6958 - also fast 82 Prozent - nicht-nationalen Ursprungs sind. Mit Blick auf die Kinoauswertung spricht die Studie von durchschnittlich 3394 europäischen Werken, die zwischen 1996 und 2020 in jedem der 21 Märkte auf die Leinwände kamen, davon 2244 (gut 66 Prozent) nicht-lokalen Ursprungs. Von den insgesamt 27944 europäischen Filmen, die innerhalb von 25 Jahren in die europäischen Kinos kamen, waren 60 Prozent zum Stichtag im Mai 2021 in wenigstens einem europäischen Land via VoD verfügbar. Um dies zu betonen: Die Studie betrachtete ausschließlich die Verbreitung über VoD, nicht über andere Kanäle, erhoben wurden die Daten über das europäische VoD-Verzeichnis Lumiere VOD.

Sie finden die komplette Präsentation auf der Website der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle.

Für das Verbands-Bündnis sind die Zahlen insgesamt klarer Beleg für eine breite, und vor allem marktgetriebene Verfügbarkeit und Zirkulation europäischer Filme auf den Leinwänden und im digitalen Vertrieb. Tatsächlich würden die Zahlen zeigen, dass die Zunahme digitaler Vertriebsplattformen ein Ausmaß erreicht habe, bei dem jegliche denkbare Nachfrage nach nicht-nationalen europäischen Filmwerken durch die breite Verfügbarkeit an Services und Titeln "bestens bedient" werde.

So habe - um noch einmal auf Kernergebnisse der Studie zurückzukommen - der VoD-Roll-out die Verfügbarkeit nicht-nationaler europäischer Werke um 71 Prozent gesteigert. 63 Prozent der Filme seien in mehr als zehn europäischen Märkten verfügbar, bei gerade einmal sechs Prozent beschränke sich die Verfügbarkeit auf weniger als drei Märkte. Generell seien 60 Prozent aller über TVoD-Dienste verfügbaren Titel aus der EU jeweils nicht-national, bei SVoD-Diensten liege der Anteil sogar bei 76 Prozent.

Diese Werte würden nicht nur die enormen Anstrengungen der Industrie ins Scheinwerferlicht rücken, die von der EU ausgegebenen Verbreitungsziele zu erreichen. Sondern diese Erfolge seien nur im Kontext eines eng verwobenen europäischen Audiovisuellen Sektors möglich gewesen, der auf exklusiver territorialer Lizenzierung als Kernelement der Finanzierungsstrukturen sowie gezielten Marketing- und Distributionsbemühungen baue. Das aktuelle System sei der Garant für die Vielfalt der produzierten Inhalte und die Vielfalt der Angebote, mit denen diese die Konsumenten erreichten.

Das exponentielle Wachstum der Verbreitung europäischer Werke, dass die Daten der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle belegten, sei nur aufgrund eines EU-Rechtsrahmens möglich geworden, der die entsprechenden Services nicht den einschränkenden Vorgaben der EU zum Geoblocking unterwerfe. Der Rechtsrahmen bilde somit ein solides Fundament für die weitere Entwicklung - und, so heißt es wörtlich, "die EU-Gesetzgeber sollten Abstand davon nehmen, das Fundament aushöhlen zu wollen, dass dieses Wachstum möglich machte".