IMDb TV startet mit neuem Namen noch 2022 in Deutschland

Der werbeunterstützte und somit kostenlos nutzbare Streamingdienst IMDb TV wird ab 27. April in Amazon Freevee umbenannt und noch 2022 auch in Deutschland starten. Hintergrund des neuen Namens ist die Idee, dass klarer ersichtlich sein soll, zu welchem Mutterkonzern inzwischen IMDb TV gehört.

Der im Januar 2019 in den USA gestartete AVoD-Dienst kam vergangenen September bereits nach Großbritannien. Freevee, das in den vergangenen zwei Jahren seine Nutzerschaft verdreifacht hat, verfolgt keine kleinen Pläne. In diesem Jahr soll der Anteil an Original-Formaten um 70 Prozent wachsen. Beispielsweise ist ein Spinoff zu der Prime-Video-Serie "Bosch" namens "Bosch: Legacy" oder die RomCom "Love Accidentally" mit Brenda Song geplant.

Amazon-Studios-Chefin Jennifer Salke kommentierte den Schritt: "In den letzten zwei Jahren haben wir bei unserem AvoD-Dienst großartiges Wachstum gesehen und wir sind verpflichtet, unserem Publikum kostenlosen Premium-Content zu bringen."

"Kunden gehen zunehmend dazu über, werbegestützte Premium-Inhalte zu streamen, und wir haben Amazon Freevee entwickelt, um ihnen begehrte Inhalte mit begrenzter Werbung zu liefern", sagte Ashraf Alkarmi, Leiter von Amazon Freevee. "Unser neuer Name zeigt deutlich, wer wir sind: Ein einfach zu navigierender Streamingdienst, der den Nutzern kostenlos zur Verfügung steht, wann und wo immer sie wollen, um einige der besten Originals und lizenzierten Inhalte zu sehen."