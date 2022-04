TikTok wird Partner des Eurovision Song Contest 2022

Für den Eurovision Song Contest 2022 hat die European Broadcasting Union (EBU) eine Partnerschaft mit TikTok geschlossen. TikTok überträgt die Halbfinal-Shows am 10. und 12. Mai sowie das Finale, das am 14. Mai in Turin stattfindet.

Für den Eurovision Song Contest 2022 hat die European Broadcasting Union (EBU) eine Partnerschaft mit TikTok geschlossen.

TikTok überträgt die Halbfinal-Shows am 10. und 12. Mai sowie das Finale, das am 14. Mai in Turin stattfindet. Dafür lanciert die Videoplattform ein vertikales Format, "das die offizielle Übertragung mit einem Blick hinter die Kulissen des Wettbewerbs kombiniert". Zudem können TikTok-Nutzer:innen "exklusiven Zugang zu Backstage-Inhalten von den ersten Proben der teilnehmenden Künstler*innen" erhalten. TikTok Teams in ganz Europa wollen auch mit ihren nationalen Teilnehmer:innen arbeiten.

Auf den TikTok Sound Pages gibt es Playlists mit den Teilnehmer:innen. Darunter finden sich Songs von Newcomern wie Malik Harris, der für Deutschland singt oder Sam Ryder, der für UK antritt.

Michael Kümmerle, Head of Music Operations TikTok Deutschland, freut sich, "die Magie und die Musik der Eurovision dieses Jahr in unsere Community zu bringen. Neue Künstler*innen aus aller Welt und ihre Musik zu entdecken und zu feiern steckt genauso in der DNA von TikTok wie in der des Eurovision Song Contests. Gemeinsam können wir den ESC noch größer machen und nicht nur den Musiker*innen, sondern auch den Fans noch mehr kreativen Raum bieten."

Martin Österdahl, Executive Supervisor für den Eurovision Song Contest bei der European Broadcasting Union, begrüßt TikTok als offiziellen Entertaintment Partner des Eurovision Song Contest 2022: "Zusammen bieten wir den Fans aus der ganzen Welt noch mehr exklusive und fesselnde Inhalte. Die TikTok-Community hat den Eurovision Song Contest im letzten Jahr sehr gut angenommen und wir freuen uns darauf, ihnen einen noch nie dagewesenen Zugang zum größten Live-Musik-Event der Welt zu ermöglichen und eine ganz neue Generation von Fans zu begeistern."

Bis heute zählt TikTok bereits 3,7 Milliarden Video-Aufrufe mit dem Hashtag #Eurovision, allein im vergangenen Jahr seien es über 1,4 Milliarden gewesen. Auch die deutschen Hashtags zum ESC verbuchen zahlreiche Aufrufe. So bringt #germany12points alleine eine Million Aufrufe auf die Waage und weitere 264.000 Aufrufe fallen auf den Hashtag #esc2022germany.

Am 4. März setzte sich Malik Harris mit "Rockstars" beim deutschen Vorentscheid durch. "Unser Lied für Turin" erreichte allein in der ARD 2,23 Millionen Menschen, und auch TikTok sendete die Show in einer 90-minütigen Live-Übertragung.