Sylke Gottlebe: "Die Rückkehr des Filmfest Dresden in den April ist uns auf allen Ebenen gelungen"

Beim Filmfest Dresden, das am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen war, wurden in diesem Jahr rund 80 Prozent mehr Besucher:innen in den Kinos gezählt als im Vorjahr, als das Festival Corona-bedingt in den Juli hatte verschoben werden müssen.

Rund 12.900 Besucher:innen besuchten von 5. bis 10. April die 199 Veranstaltungen des Filmfest Dresden in den 13 Dresdner Spielstätten. Wie die Veranstalter jetzt bekannt gaben, seien dabei mehr als 7.700 Menschen in die Kinosäle gekommen, die trotz gelockerter Corona-Maßnahmen mit Mindestabständ hätten bespielt werden müssen. Im Vergleich zum Vorjahr, als das Filmfest Dresden Corona-bedingt in den Juli hatte verschoben werden müssen, hätten etwa 80 Prozent mehr Zuschauer:innen "den Weg in die Kinos gefunden".

Und so stellt Festivalleiterin Sylke Gottlebe fest: "Die Rückkehr des Filmfest Dresden in den April ist uns auf allen Ebenen gelungen. Die zahlreichen Besucher:innen in den Festivalspielorten sowie die bewegenden Momente der Begegnung zwischen unseren Gästen betrachten wir als einen wichtigen Schritt in Richtung Festival-Normalität."

Festivalleiterin Anne Gaschütz ergänzt: Der andauernde Krieg in der Ukraine beschäftigte uns und unsere Gäste während des gesamten Festivals. Als kleinen Beitrag zur Solidarität haben wir kurzfristig zwei Sonderveranstaltungen ins Programm aufgenommen und freuen uns, dass wir Spenden für Hilfsorganisationen sammeln konnten, die geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugutekommen."

Zum Abschluss des Festivals waren am Samstagabend in der Schauburg neun "Goldene Reiter" und sieben Sonderpreise im Gesamtwert von 71.000 Euro vergeben worden. So gingen der mit jeweils 7.500 Euro dotierte "Goldene Reiter" für den besten Kurzfilm bzw. den beste Animationsfilm im internationalen Wettbewerb an "Healtzear" von Mikel Gurrea (Spanien) bzw. "Anxious Body" von Yoriko Mizushiri (Frankreich/Japan). Im "Nationalen Wettbewerb" wurden u.a. "Night" von Ahmed Saleh (Deutschland/Jordanien/Katar/Palästina) als bester Animationsfilm und "Handbuch" von Pavel Mozhar (Deutschland/Belarus) als bester Kurzfilm mit dem mit jeweils 3.000 Euro dotierten "Goldenen Reiter" ausgezeichnet; Letzterer erhielt auch den "'voll politisch' - Kurzfilmpreis der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung". Zwei Auszeichungen, der "LUCA-Filmpreis für GeschlechterGerechtigkeit" und der "Dresdner Kurzfilmpreis des Verbands der deutschen Filmkritik" gingen an die brasilianisch-deutsche Koproduktion "Nicht die brasilianischen Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie leben" von Eduardo Mamede, Leandro Goddinho und Paulo Menezes.

Das 35. Filmfest Dresden findet von 18. bis 23. April 2023 statt.