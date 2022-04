AMC wächst weiter

AMC nutzt das für Übernahmen günstige Marktumfeld und das über Kleinanleger zugeflossene Kapital weiterhin konsequent für eine Expansion. Nachdem der US-Marktführer und weltweite Kinoprimus zuletzt mit Investitionen völlig abseits des Kerngeschäftes für Aufsehen gesorgt hatte (wir berichteten), setzt man nun eine Reihe an Standortkäufen fort, in deren Rahmen AMC zuvor bereits unter anderem etliche Häuser der Pandemie-bedingt aufgegebenen Arclight Cinemas und Pacific Theatres übernommen hatte.

Dazu nur eine Randbemerkung: Die Zukunft des nicht von AMC erworbenen Arclight Hollywood mit dem weltberühmten Cinerama Dome ist nach wie vor offen. Zwar hatte unter anderem "Variety" Ende 2021 über eine zeitnahe Wiedereröffnung spekuliert, allerdings war umgehend klar geworden, dass es sich eher um Wunschdenken handelte. Hoffnung gibt es für diesen ikonischen Standort aber doch, letzter Stand war, dass Eigentümer Decurion ihn selbst weiterführen will, er jedoch zuvor eine Renovierung unterlaufen soll.

Damit zurück zu AMC, wo man sich in einem jüngsten Expansionsschritt um sieben Häuser der aufgrund der Pandemie angeschlagenen Gruppe Bow Tie Cinemas verstärkt. Mit alleine fünf Zukäufen in Connecticut, auf die 44 Leinwände entfallen, wird AMC seinen Fußabdruck in diesem Bundesstaat künftig mehr als verdoppeln; jeweils elf Leinwände kommen durch ehemalige Bow-Tie-Standorte im Bundesstaat New York und in Maryland hinzu. Letztere Akquisition soll - wie drei der neuen AMC-Kinos in Connecticut - bereits am 21./22. April wieder am Start sein, die restlichen Häuser sollen den Betrieb dann "binnen Wochen" wieder aufnehmen.

Laut AMC-CEO Adam Aron befindet sich die Kette in fortlaufenden Gesprächen mit Immobilieneigentümern über den Zukauf weiterer Standorte.