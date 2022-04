Mark Waschke ermittelt erstmals allein im rbb-"Tatort"

In Berlin sind jetzt die Dreharbeiten zum rbb-"Tatort: Das Opfer" (AT) zu Ende gegangen, den Stefan Schaller nach einem Drehbuch von Erol Yesilkaya inszeniert hat. Darin ermittelt der von Mark Waschke gespielte Kommissar Robert Karow erstmals ohne seine von Meret Becker verkörperte Kollegin Nina Rubin ermittelt, die mit dem "Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" am 22. Mai ihren Abschied aus der Krimireihe nehmen wird.

Sein erster Solofall ist für Robert Karow dann auch gleich ein sehr persönlicher, denn er kennt den Toten Maik Balthasar (Andreas Pietschmann), der in einem Waldstück aufgefunden wird, aus Jugendzeiten. Anders als der zuständige Kommissar ist Karow davon überzeugt, dass es sich nicht um einen Selbstmord handelt. Er findet heraus, dass Maik als verdeckter Ermittler tätig war und in dieser Funktion für den in zahlreiche Gewaltverbrechen verwickelten Nachtclubbesitzer Mesut Günes (Sahin Eryilmaz) gearbeitet hatte. Als auf der Tatwaffe Günes' Fingerabdrücke gefunden werden, sieht Staatsanwältin Selma Tagavi (Jasmin Tabatabai) endlich ihre Chance, ihn vor Gericht zu bekommen. Doch Günes bestreitet den Mord und auch Karow ist von der Indizienlage nicht überzeugt. Als ihn den Staatsanwältin anweist, sich heraus zu halten, nimmt er sich Urlaub, zieht in die Wohnung des Toten und schlüpft mit der Unterstützung von Camilla (Kim Riedle), die in dem Nachtclub arbeitet, mehr und mehr in dessen Rolle. Dabei taucht er auch immer tiefer in seine eigene Vergangenheit ein.

Der "Tatort: Das Opfer" (AT) wird von Geißendörfer Pictures (Produzentin: Hana Geißendörfer, Producer: Simon Pirron) im Auftrag von ARD Degeto (Redaktion: Birgit Titze) und des rbb (Redaktion: Verena Veihl) für die ARD produziert. Die Ausstrahlung ist Ende 2022 im Ersten geplant.