Kelly Reichardt erhält Ehren-Leoparden

Kelly Reichardt ist eine der wertvollsten unabhängigen Filmemacherinnen dieses Erdballs. Das sieht auch das Fimfestival von Locarno so, das der US-Regisseurin in diesem Jahr den Ehren-Leoparden verleiht.

Der Ehren-Leopard des 75. Filmfestivals von Locarno geht in diesem Jahr an die US-amerikanische Filmemacherin Kelly Reichardt. Die Regisseurin von Werken wie "First Cow", "Wendy and Lucy" und "Old Joy" wird den Preis am 12. August auf dem Piazza Grande entgegennehmen. Das Festival ehrt damit ihre "einzigartige Karriere im amerikanischen und internationalen Kino".

Der künstlerische Leiter von Locarno, Giona A Nazzaro, kommentierte die Entscheidung: "Wir interpretieren das 75. Jubiläum des Festivals nicht nur als Gelegenheit zurückzuschauen, sondern auch als Möglichkeit, sich die Zukunft vorzustellen. Die Wahl, Kelly Reichardt als sehr aktivem Sinnbild des Gegenwartskinos eine Hommage zu bereiten, ist Teil des Wunsches, auch nach vorne zu schauen und die Diversität und den Wandel zu umarmen. Als Ausdruck, wie sich das US-amerikanische Kino immer wieder neu erfindet, ist Kelly Reichardt vielleicht der aufregendste Filmemacher, der heute arbeitet."

Locarno wird im Laufe des Festivals die beiden Reichardt-Filme "Meek's Cutoff" und "Night Moves" zeigen. Zudem wird die Regisseurin ein Podiumsgespräch vor Publikum am 13. August im Spazio Cinema geben. Der Pardo d'onore Manor wird seit 32 Jahren an die herausragenden Filmpersönlichkeiten des Weltkinos verliehen. Manor ist der aktuelle Hauptsponsor des Preises.