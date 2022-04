Dujardin mit hochkarätiger Prime-Video-Serie

Schauspielstar Jean Dujardin, Regisseur und Drehbuchautor Nicolas Bedos und der auch international erfahrene Produzent Alain Goldman nehmen gemeinsam die Komödienserie "Alphonse" für Prime Video in Angriff. Dujardin, Oscar-prämiert für The Artist", soll darin einen Womanizer spielen, der sich wie ein Chamäleon in das verwandelt, was Frauen wünschen. Für Bedos, ein Spezialist für romantische Komödien, der für Die schönste Zeit unseres Lebens" einen Cesar gewann, ist es die erste Serie. Er inszenierte Dujardin in "".

Die beiden hatten die Idee zur Serie, die demnächst in Paris gedreht werden wird. Zum Cast gehören mit Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi und Nicole Garcia weitere französische Kreative von Rang und Namen. Für Goldman, der u.a. "Die purpurnen Flüsse" und den Oscar-prämierten "La Vie en Rose" mit seiner Legende Films produzierte, ist "Alphonse" das erste Projekt seiner Montmartre Films, bei der im Februar Banijay eingestiegen ist. Für Prime Video produzierte er bereits das Drama "Le bal de folles" von und mit Melanie Laurent und Caroline Vigneaux' Debüt Flashback". Er produzierte auch den vielfach prämierten Intrige" mit Dujardin in einer Hauptrolle.

"Alphonse" ist das prominenteste Projekt unter den aktuellen französischen Originals des Streamers, zu denen auch Franck Gastambides "Medellín" gehört um einen jungen Youtuber, der, ein Fan von Pablo Escobar, nach Medellin reist und gekidnappt wird.